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Урмас Сыырумаа не стал бы распределять все свое имущество между детьми: меньше соблазнов и конфликтов

«Я все же надеюсь дать им меньше бремени и меньше соблазнов», – сказал крупный предприниматель Урмас Сыырумаа, который предпочитает семейный фонд разделу имущества.
Урмас Сыырумаа выступает за семейный фонд, а не за простое разделение имущества на части, поскольку большие деньги почти всегда приводят к конфликтам.
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