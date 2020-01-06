Выборы в США: фаворит, винный погреб и «русский актив»

Борьба идёт полным ходом, а СМИ опять подозрительно «ошиблись» в отношении кандидатов.

Несколько недель назад я писал о том, как кандидата в президенты США Эндрю Янга достала «цензура», которой его подвергали «мэйнстримовые СМИ» (игнорировали, давали мало времени на дебатах, задавали заведомо глупые и бессмысленные вопросы), в результате чего он не выдержал и объявил бойкот популярному демократическому телеканалу (MSNBC.) Я это подробно описывал здесь.