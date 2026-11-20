Назад Делов-то: граница на замке, Путин в Китае, а Anthropic качается на биржевых качелях В новом выпуске подкаста «Делов-то!» обсуждаем решение Эстонии закрыть с 1 декабря пункты пересечения границы с Россией, попытку атаки на оборонное предприятие Threod Systems, встречу Путина, Си Цзиньпина и Дональда Трампа, а также долгожданное IPO компании Anthropic.

Правительство Эстонии решило с 1 декабря закрыть все пункты пересечения границы с Россией. Поводом стала попытка поджога предприятия Threod Systems в Виймси. По данным КаПо, нападение организовали по заданию российской военной разведки, задержаны восемь граждан Латвии. Министр внутренних дел Игорь Таро говорит, что безопасность жителей — безусловный приоритет, но власти понимают тревогу приграничных районов. Через полгода правительство обещает оценить, нужно ли сохранять ограничение.

Давно пора было закрыть эту лавочку или решение принято слишком поспешно? Депутат от EKRE Варро Вооглайд считает, что власти намеренно нагнетают антироссийскую риторику перед выборами: разговоры о внешней угрозе, по его мнению, помогают обосновывать военную помощь Украине и заодно глушить критику правительства. Депутат Европарламента Яна Тоом, напротив, призывает создать механизм пересечения границы по гуманитарным причинам и помочь регионам, которые пострадают от закрытия. А что думают журналисты DV и нарвские бизнесмены?

Неделя выдалась символичной и для России. Крымский мост наполовину разрушен, и восстановить его до конца военных действий, похоже, не удастся. Зато встречу Путина с Си Цзиньпином и Трампом уже называют пусть маленькой, может быть, даже пирровой, но победой российского президента. Так Путин теперь на коне — или все-таки пешком? И говорят ли символы хоть что-то о происходящем или существуют только в головах толкователей?