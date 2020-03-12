Инвестиционный стратег: сохраняйте спокойствие и делайте долгосрочные инвестиции

Инвестиционный стратег Swedbank Тармо Танилас пишет, что в нынешней ситуации нет ничего чрезвычайного - кратковременные коррекции являются нормальной составной частью финансовых рынков, просто коррекция начинается неожиданно и меняются вызывающие её причины. Фото: Swedbank

Несколько последних дней были довольно нервными для финансовых рынков. Произошедший обвал породил у инвесторов серьёзные опасения и вызвал множество вопросов о том, чего стоит ожидать в дальнейшем. Прошлогодний последовательный и стабильный рост рынков сменился резкими колебаниями, когда всего пары новостей стало достаточно для кардинального изменения настроения инвесторов, пишет инвестиционный стратег Swedbank Тармо Танилас.