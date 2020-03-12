Тармо Танилас • 12 марта 2020
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Инвестиционный стратег: сохраняйте спокойствие и делайте долгосрочные инвестиции
Инвестиционный стратег Swedbank Тармо Танилас пишет, что в нынешней ситуации нет ничего чрезвычайного - кратковременные коррекции являются нормальной составной частью финансовых рынков, просто коррекция начинается неожиданно и меняются вызывающие её причины. Фото: Swedbank
Несколько последних дней были довольно нервными для финансовых рынков. Произошедший обвал породил у инвесторов серьёзные опасения и вызвал множество вопросов о том, чего стоит ожидать в дальнейшем. Прошлогодний последовательный и стабильный рост рынков сменился резкими колебаниями, когда всего пары новостей стало достаточно для кардинального изменения настроения инвесторов, пишет инвестиционный стратег Swedbank Тармо Танилас.
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