Алан Вахт о падении цены на нефть: это сюрприз для всех

Член правления Alexela Алан Вахт отметил, что он и другие аналитики считали, что саудиты и Россия все равно найдут общий язык. Фото: Рауль Меэ

Член правления Alexela Алан Вахт сказал, что неспособность Саудовской Аравии и России договориться о снижении добычи нефти стало для него неожиданностью, хотя с рынка уже в течение пары последних недель и поступали соответствующие сигналы.

Вахт сравнил сегодняшнюю ситуацию со снижением цен в 2014 году, когда Саудовская Аравия решила переполнить рынок черным золотом. В то время саудиты стремились вытеснить активизировавшихся американских производителей сланцевой нефти.