Нефтяные войны 2.0

Фото: Алекс Халада

Минус 30 процентов за несколько минут: история, которая сейчас разворачивается на нефтяном рынке, является беспрецедентной, полагает эксперт по инвестированию Фуад Расулов.

Увидев ночью котировки на фьючерсных рынках и азиатских площадках, я подумал, что это сбой: упасть более чем на 30% за считанные минуты невозможно (котировки в понедельник открылись с т.н. "гэпом" - ценовым разрывом). Обвал вызвал сразу несколько вопросов. Почему реакция рынков такая резкая? Может ли ситуация ухудшиться? И что вообще происходит? Геополитика смешалась с экономикой, а паника от коронавируса усугубилась еще одной - нефтяной.