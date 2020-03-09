Фуад Расулов, эксперт по инвестициям • 9 марта 2020
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Нефтяные войны 2.0
Минус 30 процентов за несколько минут: история, которая сейчас разворачивается на нефтяном рынке, является беспрецедентной, полагает эксперт по инвестированию Фуад Расулов.
Увидев ночью котировки на фьючерсных рынках и азиатских площадках, я подумал, что это сбой: упасть более чем на 30% за считанные минуты невозможно (котировки в понедельник открылись с т.н. "гэпом" - ценовым разрывом). Обвал вызвал сразу несколько вопросов. Почему реакция рынков такая резкая? Может ли ситуация ухудшиться? И что вообще происходит? Геополитика смешалась с экономикой, а паника от коронавируса усугубилась еще одной - нефтяной.
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