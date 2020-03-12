Ратас объявил о государственных мерах в связи с коронавирусом

Фото: Liis Treimann

Эстония приостановит прием круизных судов, государственные визиты и экскурсии в государственные органы, а также созывает кризисную комиссию, состоящую из ключевых министров.

Обновление: в четверг (12.03) вечером правительство Эстонии объявило чрезвычайное положение. Полный текст сообщения правительства читайте здесь.

Сегодня премьер-министр Юри Ратас выступил в Рийгикогу с политическим заявлением по поводу ситуации с коронавирусом.

«Встречи с более чем 100 участниками следует согласовывать с Департаментом здоровья, - сказал Ратас. - Начиная с 16 марта, будет запущен кризисный номер телефона, связанный с коронавирусом".

Премьер-министр сказал, что Эстония приближается к порогу чрезвычайного положения.

В состав Кризисного комитета, о создании которого объявил Ратас, входят, в частности, министр образования, министр экономики, министр финансов, министр здравоохранения, министр внутренних дел, министр иностранных дел, а его председателем является премьер-министр.

Задача формируемой комиссии - обеспечить решение ситуаций, связанных с распространением вируса, и организовать сотрудничество в этом вопросе между органами государства и местных самоуправлений, а также скоординировать использование ресурсов и сил. Комиссия вправе давать органам исполнительной власти задания и получать от них информацию о выполнении заданий. Комиссия может давать задания в объеме, не противоречащем полномочиям, возложенным на эти органы законами.

Премьер пообещал ввести фискальные меры против падения экономики или рассмотреть вопрос о чрезвычайных инвестициях. «Это будут быстрые, целенаправленные шаги, с финансовой точки зрения у нас проблем не будет», - добавил премьер-министр.

Правительство приняло ряд решений относительно мер по борьбе с вирусом: • Прием круизных судов отложен до 1 мая. • Командировки правительственных чиновников, представителей местных органов власти, а также частного и некоммерческого секторов следует проводить, основываясь на рекомендациях Министерства иностранных дел; то же самое касается и приема иностранных гостей этими организациями. • Рекомендовано отложить публичные мероприятия с участием более 100 участников. • Департаменту здоровья было поручено координировать выдачу разрешений на проведение публичных мероприятий для мероприятий, в которых принимают участие более 100 человек, оценивать соответствие уже выданных разрешений руководством департамента. • С сегодняшнего дня все запланированные органами государственной власти экскурсии были отложены. • 16 марта открывается экстренный телефон 1247, консультирующий по вопросам распространения коронавируса.

«При всем этом очень важно обеспечить баланс между свободами нашего народа, общим функционированием общества и шагами, необходимыми для сдерживания вируса», - сказал Ратас в своем политическом заявлении.

«Кризис в области здравоохранения может перерасти в более широкий кризис, затрагивающий нашу экономику, рабочие места и благосостояние».

В Эстонии было сделано 464 теста на коронавирус и выявлено 16 заболевших.

Коронавирус в Эстонии: что нужно знать

Инфономер по коронавирусу: 1247

МИД: В связи с тем, что Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию коронавируса Covid-2019, просим хорошо обдумать надобность любой зарубежной поездки.

МИД особенно не рекомендует посещать Китайскую Народную Республику, Италию, Иран, Южную Корею. В дополнение к зонам повышенного риска коронавируса МИД также не рекомендует путешествовать в Японию, Сингапур, Францию, Германию, Испанию, Египет и Израиль.

Риск подвергнуться карантину может также внезапно возникнуть в других странах. МИД советует зарегистрировать свою зарубежную поездку на портале https://reisitargalt.vm.ee/

По возвращению из зон риска необходимо соблюдать карантин.

Департамент здоровья Эстонии рекомендует перенести международные мероприятия на вторую половину года

В первую очередь речь идет о международных мероприятиях. Согласно рекомендациям специалистов, пожилые люди и люди, входящие в группу риска, обязательно должны избегать массовых мероприятий в течение сезона инфекционных заболеваний.

Таллинн для предотвращения распространения коронавируса приостановил все зарубежные командировки как муниципальных, так и других подведомственных учреждений. В том числе школьные зарубежные поездки, учебные поездки и экскурсии.

Если человек подозревает, что заболел коронавирусом, ему необходимо обратиться по телефону к своему семейному врачу или позвонить на телефон семейных врачей 1220 или в скорую помощь. Приходить в EMO не советуется, чтобы не распространять вирус.

Ситуация в мире: более 120 тысяч случаев заражения, около 4500 тысяч смертей и более 65 тысяч случаев выздоровления.

В общественном транспорте больше нельзя купить билет у водителя. Для предотвращения распространения вируса COVID19 с 12 марта 2020 года во всех видах общественного транспорта столицы прекращена продажа билетов на месте. Также в качестве одной из мер с 12 марта для пассажиров закрыта передняя дверь и введена зона санитарной безопасности – от водительской кабины до первого ряда пассажирских сидений.

Читайте также:

Как защитить работников от коронавируса?

Коронавирус в Эстонии: меры предосторожности

Информация о коронавирусе в Эстонии на русском языке

Русскоязычные рекомендации МИДа на основании рекомендаций Департамента здоровья: https://vm.ee/ru/koronavirus-2019-ncov