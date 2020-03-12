Ратас объявил о государственных мерах в связи с коронавирусом
Эстония приостановит прием круизных судов, государственные визиты и экскурсии в государственные органы, а также созывает кризисную комиссию, состоящую из ключевых министров.
Обновление: в четверг (12.03) вечером правительство Эстонии объявило чрезвычайное положение. Полный текст сообщения правительства читайте здесь.
Сегодня премьер-министр Юри Ратас выступил в Рийгикогу с политическим заявлением по поводу ситуации с коронавирусом.
«Встречи с более чем 100 участниками следует согласовывать с Департаментом здоровья, - сказал Ратас. - Начиная с 16 марта, будет запущен кризисный номер телефона, связанный с коронавирусом".
Премьер-министр сказал, что Эстония приближается к порогу чрезвычайного положения.
В состав Кризисного комитета, о создании которого объявил Ратас, входят, в частности, министр образования, министр экономики, министр финансов, министр здравоохранения, министр внутренних дел, министр иностранных дел, а его председателем является премьер-министр.
Задача формируемой комиссии - обеспечить решение ситуаций, связанных с распространением вируса, и организовать сотрудничество в этом вопросе между органами государства и местных самоуправлений, а также скоординировать использование ресурсов и сил. Комиссия вправе давать органам исполнительной власти задания и получать от них информацию о выполнении заданий. Комиссия может давать задания в объеме, не противоречащем полномочиям, возложенным на эти органы законами.
Премьер пообещал ввести фискальные меры против падения экономики или рассмотреть вопрос о чрезвычайных инвестициях. «Это будут быстрые, целенаправленные шаги, с финансовой точки зрения у нас проблем не будет», - добавил премьер-министр.
Правительство приняло ряд решений относительно мер по борьбе с вирусом:
• Прием круизных судов отложен до 1 мая.
• Командировки правительственных чиновников, представителей местных органов власти, а также частного и некоммерческого секторов следует проводить, основываясь на рекомендациях Министерства иностранных дел; то же самое касается и приема иностранных гостей этими организациями.
• Рекомендовано отложить публичные мероприятия с участием более 100 участников.
• Департаменту здоровья было поручено координировать выдачу разрешений на проведение публичных мероприятий для мероприятий, в которых принимают участие более 100 человек, оценивать соответствие уже выданных разрешений руководством департамента.
• С сегодняшнего дня все запланированные органами государственной власти экскурсии были отложены.
• 16 марта открывается экстренный телефон 1247, консультирующий по вопросам распространения коронавируса.
«При всем этом очень важно обеспечить баланс между свободами нашего народа, общим функционированием общества и шагами, необходимыми для сдерживания вируса», - сказал Ратас в своем политическом заявлении.
«Кризис в области здравоохранения может перерасти в более широкий кризис, затрагивающий нашу экономику, рабочие места и благосостояние».
В Эстонии было сделано 464 теста на коронавирус и выявлено 16 заболевших.
Коронавирус в Эстонии: что нужно знать
Инфономер по коронавирусу: 1247
МИД: В связи с тем, что Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию коронавируса Covid-2019, просим хорошо обдумать надобность любой зарубежной поездки.
МИД особенно не рекомендует посещать Китайскую Народную Республику, Италию, Иран, Южную Корею. В дополнение к зонам повышенного риска коронавируса МИД также не рекомендует путешествовать в Японию, Сингапур, Францию, Германию, Испанию, Египет и Израиль.
Риск подвергнуться карантину может также внезапно возникнуть в других странах. МИД советует зарегистрировать свою зарубежную поездку на портале https://reisitargalt.vm.ee/
По возвращению из зон риска необходимо соблюдать карантин.
Департамент здоровья Эстонии рекомендует перенести международные мероприятия на вторую половину года
В первую очередь речь идет о международных мероприятиях. Согласно рекомендациям специалистов, пожилые люди и люди, входящие в группу риска, обязательно должны избегать массовых мероприятий в течение сезона инфекционных заболеваний.
Таллинн для предотвращения распространения коронавируса приостановил все зарубежные командировки как муниципальных, так и других подведомственных учреждений. В том числе школьные зарубежные поездки, учебные поездки и экскурсии.
Если человек подозревает, что заболел коронавирусом, ему необходимо обратиться по телефону к своему семейному врачу или позвонить на телефон семейных врачей 1220 или в скорую помощь. Приходить в EMO не советуется, чтобы не распространять вирус.
Ситуация в мире: более 120 тысяч случаев заражения, около 4500 тысяч смертей и более 65 тысяч случаев выздоровления.
В общественном транспорте больше нельзя купить билет у водителя. Для предотвращения распространения вируса COVID19 с 12 марта 2020 года во всех видах общественного транспорта столицы прекращена продажа билетов на месте. Также в качестве одной из мер с 12 марта для пассажиров закрыта передняя дверь и введена зона санитарной безопасности – от водительской кабины до первого ряда пассажирских сидений.
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Русскоязычные рекомендации МИДа на основании рекомендаций Департамента здоровья: https://vm.ee/ru/koronavirus-2019-ncov