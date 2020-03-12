Оповещение о получении зарплаты в конвертах - издевательская мера

Помните, уважаемые читатели, фразу: "Я пригласил вас с тем, чтобы сообщить вам пренеприятнейшее известие"? Она вполне подходит для сегодняшнего разговора. Поскольку начнём мы с цитирования опубликованных на сайте Налогово-таможенного департамента слов руководителя подразделения налогового аудита этого ведомства (то есть главного налогового ревизора) Оскара Ыуна, сообщившего городу и миру, что, по мнению его службы, зарплата в конвертах является результатом двухстороннего соглашения работника и работодателя.

Владимир Вайнгорт, доктор экономических наук, научный руководитель клуба „Кардис“

Оскар Ыун заявил: "Мы исходим из того, что за неоплаченную обязанность по подоходному налогу отвечают обе стороны. В ситуации, когда работник был согласен с получением зарплаты в конверте, было бы крайне несправедливо требовать исполнения налоговой обязанности только от работодателя. То есть надо обязательно проверить свои данные в декларации о доходах и при необходимости их исправить". И дальше сделал вывод такого содержания: "Если работодатель не заплатил налоги с зарплаты, подоходный налог с неё придётся заплатить получателю зарплаты".