Михкель Нестор: проверка экономики на прочность

Экономический аналитик SEB Михкель Нестор. Фото: Рауль Меэ

Борьба с коронавирусом будет болезненной для экономики. К счастью, как общество, сегодня мы к этому подготовлены лучше, чем когда-либо прежде. Наряду с мрачной ситуацией мы не должны забывать о завтрашнем дне, который может быть намного светлее, чем мы можем сейчас себе представить, пишет экономический аналитик SEB Михкель Нестор.