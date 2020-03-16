Михкель Нестор, экономический аналитик SEB • 16 марта 2020
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Михкель Нестор: проверка экономики на прочность
Борьба с коронавирусом будет болезненной для экономики. К счастью, как общество, сегодня мы к этому подготовлены лучше, чем когда-либо прежде. Наряду с мрачной ситуацией мы не должны забывать о завтрашнем дне, который может быть намного светлее, чем мы можем сейчас себе представить, пишет экономический аналитик SEB Михкель Нестор.
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