Могут ли быть наказаны предприятия, не соблюдающие спецмеры в период ЧП?

Спецмеры в Эстонии. Фото: valitsus.ee

ДВ узнали, что можно предпринять в случае, если кто-то нарушает запреты, обусловленные чрезвычайным положением в Эстонии, а также предусмотрены ли штрафы за несоблюдение мер по препятствованию распространения коронавируса в стране.

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Ответ поступил от пресс-службы правительства.

Если речь идет о действительно серьезном нарушении, ведущему к большому скоплению людей и представляющему опасность для здоровья, то о нем можно сообщить по телефону Центра тревоги 112. В остальных случаях, возможно, разумнее будет связаться с местным самоуправлением или профильным ведомством

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Предприятию за нарушение ограничений в период действия чрезвычайного положения можно назначить штраф до 9600 евро, если распоряжения не предусматривают иных мер наказания. Предприятию будет сделано предписание.

Например, если ночной клуб открыт, сначала полиция обяжет его закрыться. Если предприятие не подчинится, можно назначить штраф. Сейчас главная цель - не наказание само по себе, а чтобы распоряжения руководителя чрезвычайного положения выполнялись.