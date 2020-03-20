Пирет Рельян: государству все равно на семьи с детьми

Фото: Рауль Меэ

Многие детские сады закрыты или работают только с одной группой, но правительство в условиях чрезвычайного положения решило не поддерживать родителей маленьких детей путем специального больничного листа, пишет глава расследовательской редакции Äripäev Пирет Рельян.

Посыл Министерства социальных дел заключается в том, что если ребенок и родитель здоровы, а родитель не желает вести ребенка в детсад, то стоит обсудить с работодателем изменение организации труда или уйти на удаленную работу. В случае, если родитель не желает водить ребенка в детсад? Серьезно?