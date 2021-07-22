Юри Ратас, спикер Рийгикогу • 22 июля 2021 в 13:57
Mнения
Только для подписчиков
Климат

Ратас о климатическом пакете ЕС: мы должны защищать интересы Эстонии

Мы должны участвовать в обсуждении климатического пакета ЕС, чтобы защитить самое важное для нас и при этом максимально использовать все его возможности. Препятствование принятию пакета ничего не даст, пишет спикер Рийгикогу, бывший премьер-министр Юри Ратас.

Спикер Рийгикогу Юри Ратас  Фото: Андрас Кралла

Курс на достижение климатической нейтральности как в Эстонии, так и в Европейском союзе был взят во время работы предыдущего правительства. По результатам научных исследований и открытых обсуждений мы пришли к выводу, что обеспечим лучшие условия для следующих поколений, если к середине нынешнего века сократим выбросы углерода, изменив деятельность человека должным образом.

Уже есть подписка? Нажмите, чтобы войти!
    Обращаем ваше внимание, что у Вас есть право запретить использование Ваших контактных данных для маркетинга похожих продуктов или услуг. Для этого свяжитесь с AS Äripäev по адресу [email protected] или телефону 667 0099.
    Чтобы заказать оповещения, пожалуйста, зайдите в свой персональный аккаунт:
    Климат
    Европейская Комиссия
    Европейский Союз
    Окружающая Среда
    Экономика
    Энергетика
    Эстония
    Рийгикогу
    Самое читаемое
    Новости
    Все статьи