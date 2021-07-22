Ратас о климатическом пакете ЕС: мы должны защищать интересы Эстонии

Мы должны участвовать в обсуждении климатического пакета ЕС, чтобы защитить самое важное для нас и при этом максимально использовать все его возможности. Препятствование принятию пакета ничего не даст, пишет спикер Рийгикогу, бывший премьер-министр Юри Ратас.

Спикер Рийгикогу Юри Ратас Фото: Андрас Кралла

Курс на достижение климатической нейтральности как в Эстонии, так и в Европейском союзе был взят во время работы предыдущего правительства. По результатам научных исследований и открытых обсуждений мы пришли к выводу, что обеспечим лучшие условия для следующих поколений, если к середине нынешнего века сократим выбросы углерода, изменив деятельность человека должным образом.