Эксперты: как и где грамотно использовать пустую сланцевую породу

Щебенка из пустой сланцевой породы не равноценна по своим свойствам качественной щебенке из плитняка. Применять ее в строительстве можно далеко не везде, а в бетоне – однозначно нельзя, указывают авторы статьи, исполнительный директор Эстонского союза производителей строительных материалов Энно Ребане и глава Эстонского союза инфраструктурного строительства Тармо Трей. По мнению строительных экспертов, пустую породу было бы разумней использовать для заполнения сланцевых шахт.
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