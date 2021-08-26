Эксперты: как и где грамотно использовать пустую сланцевую породу

Пустая сланцевая порода и щебень из плитняка. Фото: Raivo Tiikmaa

Щебенка из пустой сланцевой породы не равноценна по своим свойствам качественной щебенке из плитняка. Применять ее в строительстве можно далеко не везде, а в бетоне – однозначно нельзя, указывают авторы статьи, исполнительный директор Эстонского союза производителей строительных материалов Энно Ребане и глава Эстонского союза инфраструктурного строительства Тармо Трей. По мнению строительных экспертов, пустую породу было бы разумней использовать для заполнения сланцевых шахт.

Вот уже более десяти лет продолжается кампания с целью сбыта народу Эстонии и принимающим решение предпринимателям и чиновникам пустой породы, остающейся после добычи сланца. Пустая порода в объеме десятков миллионов тонн складируется в Ида-Вирумаа в терриконах.