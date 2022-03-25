«Медлительная бюрократия эстонского государства вынуждает беженцев работать «по-чёрному»

Хейкки Мяки. Фото: Andras Kralla

Эксперт по рабочей силе и руководитель предприятия аренды рабочей силы Finesta Хейкки Мяки считает, что государство не смогло должным образом организовать прием беженцев таким образом, чтобы те могли законно и быстро найти себе работу.

Уважаемые министр внутренних дел Кристиан Яани и генеральный директор Департамента полиции и погранохраны Эльмар Вахер!

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24 марта исполнился месяц с начала российского вторжения в Украину. Как было не раз упомянуто в прессе, война не стала неожиданностью для эстонского правительства. Скрытно от общественности государство уже в прошлом году начало подготовку в сфере укрепления безопасности, а также к прибытию беженцев – о чем прочитать можно, например, в статье Eesti Ekspress от 23.03: “SUUR SISSEVAADE SALAMAAILMA | Kuidas käib Eestis sõjaaja kriisijuhtimine? Järgmised pool aastat võivad määrata meie tuleviku.”

Первые военные беженцы прибыли в Эстонию 28 февраля. В настоящее время их здесь насчитывается более 22 000 человек - причем, помимо стариков и детей, значительную долю составляют люди трудоспособного возраста, и это в основном женщины. У первых прибывших уже подходит к завершению период бесплатного поселения в гостинице на месяц, и они должны заняться поиском жилья и заработка, чтобы можно было обеспечить себя. Они хотели бы пойти работать, чтобы не быть обузой для принявшей их страны и чувствовать себя полноценными членами общества. И работодатели рассчитывают на высокомотивированную рабочую силу, но государство до сих пор не смогло организовать делопроизводство так, чтобы свести вместе обе заинтересованные стороны.

Если выдача личных кодов местными самоуправлениями происходит относительно быстро, то оформление документа о временной защите, что необходимо для работы, все еще занимает ненормально много времени. Только у Finesta в настоящее время в ожидании находятся 50 военных беженцев, для которых мы нашли работу и которых работодатели уже завтра были бы готовы принять на рабочих местах, но для них забронировано время в Департаменте полиции и погранохраны только через месяц. Работодатели не хотят ждать так долго, а подавно и беженцы, которым надо на что-то жить.

Документ о временной защите позволяет украинскому военному беженцу трудоустроиться наравне с гражданином Европейского Союза и получать заработную плату, предусмотренную для этой должности. В то время как до 24 февраля 2022 года украинцы относились к гражданам третьих стран, которым нужно было платить среднюю заработную плату по стране - в том числе и на тех рабочих местах, на которых в Эстонии нет столь высокой оплаты. Понятно, что компании не считают последнее решение экономически разумным, особенно сейчас, когда мы стоим перед рецессией, вызванной войной.

Ситуация, при которой военные беженцы не получают пособие по безработице без удостоверения о временной защите и не допускаются к работе, может привести к зарплате в конвертах. И можно ли обвинять человека, лишенного всего своего имущества в том, что он пытается сохранить жизнь себе и своим детям на чужбине? Это означает, что сотни беженцев трудоспособного возраста не принесут в госказну налоги, в то время как Эстония понесла значительные расходы на помощь Украине.

Эстония с гордостью заявляет о том, что является электронным государством. В последний раз мы делали это на Всемирной выставке в Дубае. Как же тогда у нас получается ситуация, когда одну бумажку приходится ждать 1-2 месяца? Даже если бы возможность ходатайства о временной защите была принята и вступила в силу через несколько недель после начала войны, и если мы действительно несколько месяцев готовились к миграционному кризису, то как мы не смогли предотвратить такую бюрократическую пробуксовку?

Да, беженцев много, но заметим, что не все из этих двадцати тысяч относятся к трудоспособному возрасту - допустим, их десять тысяч. Неужели на самом деле не получается быстро и оперативно выдать всего один документ десяти тысячам человек, имея все современные решения? Почему бы органам власти - местному самоуправлению и государству - не сотрудничать более эффективно - если человек обращается за личным кодом, то сразу же будет инициирована процедура выдачи справки о временной защите? И готовый документ не обязательно должен куда-то отправляться, но он может быть доступен в цифровом виде. Есть, конечно, нюансы - защита данных, безопасность и т.д., которые неизвестны обычным людям как сторонним наблюдателям, но электронное правительство должно быть в состоянии справиться с такими вызовами.

С точки зрения нашего предприятии аренды рабочей силы, ситуация очень серьезная. За прошедшие годы на рынке труда Эстонии значительно сократилась доля заработной платы в конвертах. Сейчас существует вполне реальная опасность роста этого показателя. Может ли это позволить наш государственный бюджет? И деньги деньгами, но почему мы ставим в такое положение очень уязвимую группу людей, которым приходится нарушать закон и где высок риск их эксплуатации? Эстонское государство уже показало себя сильным сторонником и другом Украины, чем мы можем гордиться. Не позволим этому бюрократическому безобразию испортить пока нашу хорошую работу.