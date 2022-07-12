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Март Раамат

12 июля 2022 в 14:03 Поделиться:









Март Раамат, Союз топливных фирм Эстонии: «Люди в регионах уже не в состоянии покупать топливо из-за высоких цен»

Фото: Raul Mee

Март Раамат, исполнительный директор Союза топливных фирм Эстонии поделился с ДВ своими опасениями по поводу грядущей зимы и ожиданиями от работы нового состава правительства.

«Топливный сектор смотрит на задачи правительства через призму наших клиентов, а также в контексте тяжелой осени и зимы, которые нам предстоят», — говорит он.

От нового правительства он прежде всего ждет:

1) Снижения акцизов на бензин. Очевидно, что люди в регионах уже не в состоянии покупать топливо из-за высоких цен. Потребление моторного топлива в июне упало в Эстонии на 10%, по сравнению с таким же месяцем прошлого года. И если в Таллинне и Харьюмаа падение было поменьше (6,5%), то в Ида-Вирумаа — это 19%. Большая часть потребителей — частные лица, поэтому очевидно, что для самых бедных из них это серьезное потрясение.

Лишь в трех странах ЕС (Финляндии, Дании и Греции) действуют более высокие акцизы чем у нас, поэтому государство должно срочно снизить акциз на моторное топливо.

2) Снижения акцизов на дизельное топливо. Латвия решила отменить требование об обязательном добавлении биотоплива к 2024 году. По оценке Министерства экономики Латвии, это снизит цену на заправках на 10%. Если так и произойдет, то разница в цене между дизельным топливом в Латвии и Эстонии будет мотивировать эстонские транспортные компании снова ездить заправляться в Латвию — прямо как в 2016-2019 годах. Если правительство не отреагирует и не пересмотрит свою акцизную политику, то 18 миллионов евро перекочуют в латвийский бюджет. Может пострадать и конкурентоспонобность эстонских перевозчиков.

3) Решения потенциальных проблем с поставками газа. Вся Европа говорит о том, что зимой придется ограничивать потребление газа. Хотя в эстонской экономике секторов, полностью зависящих от газа, мало, мы можем предположить, что в случае прекращения поставок некоторые предприятия должны будут остановить производство. Такая же проблема возникнет и у отопительных предприятий, потребляющих газ.

Чтобы избежать самых негативных сценариев, потребители газа должны быть готовы быстро начать использовать резервное топливо, которым по сути сегодня является только дизель. Чтобы избежать резкого роста цен на энергию государство могло бы разрешить использовать спецмаркированное дизельное топливо для отопителей (в том числе для отопителей частных домов), а также производственным предприятиям на закрытой территории заводов. Рамочная директива Евросоюза позволяет делать такие исключения, и никакого негативного влияния с точки зрения госбюджета такая мера бы себе не несла.