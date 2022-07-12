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dv.ee

12 июля 2022 в 10:20 Поделиться:









Руководитель Rimi: от нового правительства жду «налогового мира» и гибкого подхода к рынку труда

Фото: Raul Mee

Исполнительный директор Rimi Вайдо Падумяэ, комментируя формирование новой правительственной коалиции, отметил, что прежде всего надеется на продолжение «налогового мира», который практиковал прежний состав министров.

«Ожидаем, продолжения налогового мира, который практиковало предыдущее правительство. Это позволит предпринимателям и в тяжелое время сконцентрироваться на главных вызовах. Будем также рады если новое правительство будет больше думать о том, как увеличить гибкость на рынке труда. Времена изменились, и старый порядок перестал быть актуальным как для работодателей так и для работников», — заявил Падумяэ в беседе с ДВ.

Кроме того, по мнению руководителя Rimi, правительство могло бы подумать не только об обычном потребителе, но и о том, как предприниматели будут справляться с все возрастающими расходами на топливо.

Напомним, что экономический блок нового правительства оказался поделен между всеми тремя участниками правительственного тандема. Пост министра финансов сохранит за собой представитель Партии реформ, портфель министра экономики получит представитель Социал-демократической партии, а министром предпринимательства станет политик от Isamaa. Также Isamaa достанется пост председателя парламентской комиссии по финансам.