Artikkel
  • Поделиться:

    Математический прогноз: после внеочередных выборов блок реформистов, соцдемов и Eesti200 мог бы cформировать правительство

    В следующем созыве Рийгикогу ждут серьезные перемены.Фото: Raul Mee, Andres Haabu

    Математическая модель прогнозирования результатов выборов, созданная Тармо Юристо, основателем Фонда либеральных граждан (SALK), показывает, что если бы сегодня состоялись внеочередные выборы, победу на них одержала бы Партия реформ вместе с потенциальными союзниками – социал-демократами и Eesti200, она набрала бы достаточно голосов для формирования правительственной коалиции без других партий.

    Согласно модели Тармо Юристо, если бы выборы прошли сейчас, реформисты получили бы в Рийгикогу 31 место, заняв первое место, центристы и EKRE поборются за второе место, текущий средний прогноз показывает 21 место для обеих сторон, соответствующий прогноз SALK публикует редакция Postimees. Существенным изменением стало бы появление в парламенте шестой партии – Eesti200, которая, по текущим данным, сможет преодолеть электоральный барьер, все остальные партии за счет этого потеряют часть мест, увеличит присутствие в Рийгикогу только EKRE.
    Прогностическая модель свидетельствует, что суммарный результат реформистов, соцдемов и Eesti200 превысит 51 место, что позволит им создать коалицию без участия других партий.
    Читайте также
    6 июля 2022
    Коалиционные переговоры: вот-вот или никогда?
    В Эстонии уже больше месяца продолжается правительственный кризис: в начале июня премьер-министр Кая Каллас отправила в отставку министров, представляющих Центристскую партию, начались переговоры о создании новой правительственной коалиции в составе Партии реформ, Социал-демократической партии и партии Isamaa. Несмотря на то, что общие контуры блока стали ясны уже в первые дни кризиса, к финальному соглашению парламентские партии не пришли до сих пор, в ночь на 7 июля Кая Каллас в очередной раз сообщила в Twitter, что коалиция еще не сформирована.

    Хотите всегда быть в курсе, что пишут ДВ на эту тему? Используйте Мой ДВ, выбирайте ключевые слова и получайте персональные оповещения!

    Поделиться:
  • Самое читаемое
Борис Джонсон покидает пост лидера Консервативной партии, но останется премьером Британии до осени
За что мы все-таки платим? Как формируется счет за электричество, если у вас биржевой пакет Разбор ДВ
Экономист Swedbank: стремительный рост цен начал сдерживать потребление
Влияние санкций
Operail ищет замену российским грузам в Китае и Центральной Азии
Государственная железнодорожная компания Operail ищет в Центральной Азии и Китае частичную замену для товаров, которые она больше не может перевозить из России из-за санкций, пишет
Государственная железнодорожная компания Operail ищет в Центральной Азии и Китае частичную замену для товаров, которые она больше не может перевозить из России из-за санкций, пишет
Больше новостей о влиянии санкций
Инвестор
Цены на нефть опустились до майского минимума
Как сообщает Financial Times, цены на нефть накануне снизились до майского минимума — опасения трейдеров по поводу рецессии и падения спроса растут.
Как сообщает Financial Times, цены на нефть накануне снизились до майского минимума — опасения трейдеров по поводу рецессии и падения спроса растут.
Все новости для инвесторов
Подсказка
Все полезные статьи
Mнение
Нестор: гонка потребления сбавляет темп, пессимизм нарастает
После весенней гонки рост потребления наконец-то сбавляет темпы. Это признак все более пессимистичного взгляда людей на будущее экономики, пишет экономический аналитик SEB Михкель Нестор.
После весенней гонки рост потребления наконец-то сбавляет темпы. Это признак все более пессимистичного взгляда людей на будущее экономики, пишет экономический аналитик SEB Михкель Нестор.
Все мнения
Эпицентр
Деревообрабатывающая промышленность получила серьезный удар: цены падают, заказы исчезают
Эстонские производители пиломатериалов столкнулись с суровой реальностью – цены на древесину падают, а заказы исчезают. Это связано с тем, что клиенты заполнили склады дешевой российской древесиной еще до вступления в силу санкций, а волна ремонтно-строительных работ, захлестнувшая людей во время пандемии коронавируса, стихает.
Эстонские производители пиломатериалов столкнулись с суровой реальностью – цены на древесину падают, а заказы исчезают. Это связано с тем, что клиенты заполнили склады дешевой российской древесиной еще до вступления в силу санкций, а волна ремонтно-строительных работ, захлестнувшая людей во время пандемии коронавируса, стихает.
Все большие материалы
Новости
Все статьи
Деловые в эфире
Вкус биржи: хватит уже умничать - так вверх или вниз?
Все подкасты ДВ
Стартапы в Эстонии
Смотреть спецпроект
Контент-маркетинг
Весь контент-маркетин
Конференции и обучение
Конференции и обучение