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dv.ee

7 июля 2022 в 8:26 Поделиться:









Математический прогноз: после внеочередных выборов блок реформистов, соцдемов и Eesti200 мог бы cформировать правительство

В следующем созыве Рийгикогу ждут серьезные перемены. Фото: Raul Mee, Andres Haabu

Математическая модель прогнозирования результатов выборов, созданная Тармо Юристо, основателем Фонда либеральных граждан (SALK), показывает, что если бы сегодня состоялись внеочередные выборы, победу на них одержала бы Партия реформ вместе с потенциальными союзниками – социал-демократами и Eesti200, она набрала бы достаточно голосов для формирования правительственной коалиции без других партий.

Согласно модели Тармо Юристо, если бы выборы прошли сейчас, реформисты получили бы в Рийгикогу 31 место, заняв первое место, центристы и EKRE поборются за второе место, текущий средний прогноз показывает 21 место для обеих сторон, соответствующий прогноз SALK публикует редакция Postimees . Существенным изменением стало бы появление в парламенте шестой партии – Eesti200, которая, по текущим данным, сможет преодолеть электоральный барьер, все остальные партии за счет этого потеряют часть мест, увеличит присутствие в Рийгикогу только EKRE.

Прогностическая модель свидетельствует, что суммарный результат реформистов, соцдемов и Eesti200 превысит 51 место, что позволит им создать коалицию без участия других партий.

В Эстонии уже больше месяца продолжается правительственный кризис: в начале июня премьер-министр Кая Каллас отправила в отставку министров, представляющих Центристскую партию, начались переговоры о создании новой правительственной коалиции в составе Партии реформ, Социал-демократической партии и партии Isamaa. Несмотря на то, что общие контуры блока стали ясны уже в первые дни кризиса, к финальному соглашению парламентские партии не пришли до сих пор, в ночь на 7 июля Кая Каллас в очередной раз сообщила в Twitter, что коалиция еще не сформирована.