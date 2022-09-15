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Вайдо Падумяэ

15 сентября 2022 в 12:24 Поделиться:









Глава Rimi: ешьте сельдь вместо лосося

Директор Rimi Вайдо Падумяэ считает, что дороговизна местных продуктов – это миф. Фото: Raul Mee

Есть способ перенести достойно все кризисы, обрушившиеся на эстонское общество, убежден исполнительный директор Rimi Вайдо Падумяэ. Не нужно только рассчитывать, что проблемы решатся сами собой, а также не стоит жертвовать будущим ради сиюминутной выгоды.

Все мы оказались в самой сложной ситуации за последние несколько десятилетий – энергетический кризис и война в Украине наложились на еще не вполне завершившуюся пандемию коронавируса, а также никуда не исчезнувший климатический кризис. Плюс быстрорастущие цены и неопределенность впереди. Все это огромный стресс, и многое поставлено на карту.