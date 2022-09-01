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    Опрос: 35% жителей Эстонии стали более экологичными

    63% эстонцев ходят в магазин со своей сумкой.Фото: Wavebreakmedia ltd, Scanpix

    Даже в непростые времена эстонцев заботит не только экономия, но и экология, показало исследование Norstat. В магазинах они предпочитают бумажные пакеты и экошоперы. Особенно экопривычки распространены у молодежи.

    Потребительское поведение 35% жителей Эстонии стало более экологичным за последний год, показал опрос, проведенный летом в странах Балтии исследовательской компанией Norstat по заказу сети Lidl. Всего было опрошено 3011 человек в Эстонии, Латвии и Литве.
    При этом еще 47% респондентов в Эстонии подтвердили, что они всегда старались сделать более экологичный выбор.
    500миллиардов пластиковых пакетов используется в год в мире. Данные Greenpeace
    Большинство опрошенных (63%) в Эстонии заявили, что ходят в магазин со своей сумкой. И 40% считают важным даже то, из чего эта сумка изготовлена. Молодые люди (18-29 лет) в странах Балтии готовы платить более высокую цену за сумку для покупок из переработанных материалов.
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    В основном взгляды и привычки потребителей всех трех стран Балтии схожи, констатируют исследователи. Однако различие наблюдается в отношении к упаковке и одноразовым пакетам. Если эстонцу нужно купить пакет, то скорее всего (у 49% опрошенных) он будет бумажным. В то время как жители Латвии (48% респондентов) и Литвы (44%) выберут пластиковый пакет.
    Своя сумка – действительно экологичный вариант. Ей проигрывают любые пакеты. Проблема пакетов в том, что они одноразовые. «Их используют в среднем 12 минут, чтобы донести продукты из магазина. Затем в пакетах выносят мусор или копят, чтобы потом все равно отправить на свалку», – пишет Greenpeace.
    Когда пластиковые пакеты становятся мусором, то распадаются на мелкие частички и попадают в желудки. Микропластик был найден в клетках 31 вида морских млекопитающих и 100 видов морских птиц.

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