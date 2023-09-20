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Андрей Деменков

20 сентября 2023 в 4:58









Андрей Деменков: жить в долг страна должна по закону

Андрей Деменков. Фото: Личный архив

Нашу жизнь регулирует множество законов. Стоило бы принять еще один пакет, который ограничивал бы границы государственного долга, считает журналист, соавтор медиапроекта «Два прибалтайца» Андрей Деменков.

На днях состоялась знаковая заочная дискуссия между мэром Таллинна и новым лидером Центристской партии Михаилом Кылвартом и социал-демократом Раймондом Кальюлайдом. Типичный спор для кризисной поры. Кылварт предлагает не только не резать бюджетные расходы, но даже нарастить их: с помощью государственных займов инвестировать в экономику, чтобы стимулировать слабый нынче спрос и поддержать бизнес. Кальюлайд возражает ему, напоминая, что у нас и так довольно большой дефицит, а кредиты резко подорожали, возвращать их будет сложно. Правы оба, каждый по-своему.