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Энн Вескимяги

4 октября 2023 в 6:03









Энн Вескимяги: государство как будто не интересуется происходящим в экономике

Предприниматель Энн Вескимяги. Фото: Karin Jaanus

Политики на протяжении многих лет раздавали слишком много денег, чтобы получить власть, пишет предприниматель Энн Вескимяги в своем ответе на опрос лидеров общественного мнения от Äripäev.

Государственный бюджет и бюджетная стратегия на следующий год не имеют ничего общего с тем, что приведет к экономическому росту. К сожалению, при нынешних высоких процентных ставках и низком спросе на зарубежных рынках ситуация может только ухудшиться.