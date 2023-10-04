Энн Вескимяги: государство как будто не интересуется происходящим в экономике
Предприниматель Энн Вескимяги.Фото: Karin Jaanus
Политики на протяжении многих лет раздавали слишком много денег, чтобы получить власть, пишет предприниматель Энн Вескимяги в своем ответе на опрос лидеров общественного мнения от Äripäev.
Государственный бюджет и бюджетная стратегия на следующий год не имеют ничего общего с тем, что приведет к экономическому росту. К сожалению, при нынешних высоких процентных ставках и низком спросе на зарубежных рынках ситуация может только ухудшиться.
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