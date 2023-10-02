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Елена Кирс

2 октября 2023 в 7:20









Бухгалтер: примерно треть моих партнеров прекратят существование

Не переоценило ли правительство возможности Эстонии? И кто ответит завтра за возможные сегодняшние ошибки? Фото: Liis Treimann

Примерно половина фирм, с которыми я сотрудничаю, закончит 2023 год с убытками. Из этих фирм примерно 30 процентов полностью завершат свою деятельность, прогнозирует бухгалтер Елена Кирс, отвечая на опрос ДВ.

Конечно, это мелкие предприятия, которые не имеют никакого значения ни для экономики Эстонии, ни для ее бюджета, но сама тенденция не может не вызывать беспокойства.

Кроме того, необходимо отметить, что эти фирмы не совершили в своей работе каких-либо критических ошибок. Они стали жертвами снижающегося спроса (про причины упоминать не будем) со стороны розничных покупателей/заказчиков – спроса, который уже не может покрыть растущие издержки. Причем фирмы эти абсолютно разной направленности.

Фактически экономическое положение этих компаний является калькой с положения Эстонии в целом. Вот только нет у этих фирм податного населения – они существуют в реальной жизни, а не в сказке.

В 2024 году бюджет Эстонии должен составить около 17 миллиардов евро. То есть каждый житель Эстонии, включая младенцев, должен был бы заплатить в том или ином виде почти 13 000 евро налогов с человека (если бы Эстония обошлась без кредитов, платить по которым придется опять-таки всем жителям, включая младенцев).

В связи с этим возникает вопрос: не переоценило ли правительство возможности Эстонии? И кто ответит завтра за возможные сегодняшние ошибки? И, кстати, с какой скидкой Министерство финансов Эстонии продает облигации?