Профессор экономики: чего мы ждем? Чтобы стало еще хуже?

Николай Андреев: переподключение Нарвы к Таллинну
Новая правящая фракция Нарвского городского собрания, которую можно назвать, в основном, центристской, выдвинула кандидатом в мэры Яана Тоотса из Тарту. Политики, которых на фоне Катри Райк считали, скорее, изоляционистами, вдруг взяли и привезли в город варяга. И должность этого варяга вне Нарвы может нам о многом сказать.
Новая правящая фракция Нарвского городского собрания, которую можно назвать, в основном, центристской, выдвинула кандидатом в мэры Яана Тоотса из Тарту. Политики, которых на фоне Катри Райк считали, скорее, изоляционистами, вдруг взяли и привезли в город варяга. И должность этого варяга вне Нарвы может нам о многом сказать.