    Профессор экономики: чего мы ждем? Чтобы стало еще хуже?

    Рауль ЭаметсФото: Andras Kralla

    Вместо введения новых налогов государство должно поддерживать различные отрасли, например: строительство инфраструктуры, утепление домов, субсидирование экспорта, пишет профессор экономики Тартуского университета Рауль Эаметс.

    Негативными сообщениями правительство ухудшает ожидания будущего у всех экономических субъектов. Если людям постоянно повторять, что денег мало и все плохо, то они будут меньше потреблять, а предприятия – меньше инвестировать.

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