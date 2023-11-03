Прогноз SEB: еще год медленного роста

Фото: SEB Pank

Самое темное время – перед рассветом – таков основной посыл нового обзора экономики Эстонии. Последние несколько месяцев не принесли чудесного улучшения, но и дальше чуда не будет – рост будет медленный и постепенный, пишет в своей колонке экономист банка SEB Михкель Нестор. После спада на 2,5% в 2023 году ВВП Эстонии вырастет в 2024 году, но лишь на 0,4%. Более серьезное восстановление произойдет только в 2025 году, когда рост составит около 3,5%.

Из-за большой доли экспорта эстонская экономика очень тесно связана с судьбой остального мира, прежде всего наших основных торговых партнеров. Но еврозону в следующем году ждет скромный рост на 0,7%, что, впрочем, хотя бы не спад. И в целом не так мало, учитывая, что рост для еврозоны в последнее десятилетие был ограничен 1,5%.

Из-за высоких процентных ставок капиталоемкие инвестиции стран еврозоны, вероятно, останутся скромными, но восстанавливающийся мировой спрос увеличит экспорт. Внутреннее потребление тоже вырастет.

Но у наших основных торговых партнеров – Финляндии, Швеции и Германии – рост будет медленнее, чем у других стран.

Самой большой помехой для Эстонии станет почти полное закрытие строительных рынков в странах Северной Европы, что прогнозируется из-за падения количества разрешений на строительство до минимума за последнее десятилетие.

Производство в обрабатывающих секторах снижается с июня 2022 года и сейчас находится на уровне 2018 года. В будущем снижение будет происходить хотя бы медленнее.

Деревообрабатывающая и мебельная промышленность (на них приходится 30% и 25% всей обрабатывающей) могут начать восстанавливаться уже во второй половине 2024 года.

Также важно помнить, что товары – это две трети экспорта Эстонии, а еще одну треть составляет экспорт услуг, который в меньшей степени пострадал от нынешнего спада. Поэтому в 2024 году ожидается оживление экспорта (рост на скромные 0,8%) и рывок (на 5%) в 2025 году.

Безработица сдержит потребление

Из-за низкой экономической уверенности населения и быстрого роста цен потребление эстонцев в этом году было скромным. К счастью, инфляция сейчас явно замедляется, и вернулась привычная, по крайней мере для Эстонии, ситуация, когда зарплаты растут быстрее, чем уровень цен.

11% составит рост средней брутто-зарплаты в уходящем году по сравнению с прошлым годом.

В следующем году рост зарплат, вероятно, не достигнет таких высот, но все равно будет солидным – 6,5%. При этом инфляция тоже будет ниже – 4,5%, а не 9,5%, как ожидаем по итогам 2023 года. Правда, без повышения НДС рост цен был бы еще меньше.

Несмотря на это, потребление не будет восстанавливаться так быстро – его сдержит рост безработицы. Хотя рынок труда до сих пор демонстрировал удивительную устойчивость, несмотря на длительный экономический спад, к сожалению, компании не могут ждать бесконечно в условиях низкого спроса. Из хороших новостей – рост безработицы будет скромным. По прогнозу SEB, средний уровень безработицы в 2024 году составит 7,5%.

В томительном ожидании инвестиций

Что продолжит сокращаться, так это инвестиции. И довольно масштабно: вложения как компаний, так и домохозяйств уже уменьшаются, особенно в строительство и покупку автомобилей и оборудования.

Развитие рынка недвижимости Эстонии было спокойным, если сравнивать со странами Северной Европы. Застройщики стали более осторожны при реализации новых проектов. Уже сейчас выдача новых разрешений на строительство явно замедлилась, и в следующем году эта тенденция проявится ярче. В условиях высоких процентных ставок то же самое произойдет и с коммерческой недвижимостью.

Много проблем приносит негативное представление о будущем эстонских компаний. Показатели уверенности в основных секторах экономики явно снизились за последние месяцы, а у строительных и промпредприятий они на минимуме. Это, к сожалению, начинает отражаться на инвестициях.

Как мы знаем, сегодняшние инвестиции являются ключом к завтрашнему росту. То есть то, что не сделано сейчас, ограничит экономический рост Эстонии в будущем.

Впрочем, если это – кризис, то такой, в котором нам хотелось бы жить. Эстония стала значительно более процветающей страной, чем 15 лет назад, и колебания мировой экономики больше не превращаются здесь в шторм, сшибающий с ног и людей, и предприятия. Фундамент эстонской экономики прочен, и в какой-то момент, когда мировой спрос восстановится, местная экономика также вернется к устойчивому росту, что снова улучшит наш уровень жизни.