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Екатерина Мереминская

30 октября 2023 в 10:22









Прогноз МЭА: мировую энергетическую систему ждут кардинальные перемены

Теплоэлектроцентраль STEAG в Райнберге, Германия, 28 октября 2023 года. Фото: Fabian Strauch, Scanpix

Сегодня, спустя 50 лет после первого глобального энергетического кризиса, который привел к созданию Международного энергетического агентства (МЭА), мир вновь столкнулся с геополитическим напряжением и ростом неопределенности.

Несмотря на новую нестабильность и растущие геополитические риски, чистые энергетические технологии будут играть все более важную роль в мировом энергобалансе к 2030 году, пишет МЭА в специальном обзоре World Energy Outlook.

Согласно этим прогнозам, к 2030 году:

– количество электромобилей на дорогах вырастет в 10 раз;

– возобновляемые источники энергии (ВИЭ) будут составлять почти 50% глобального энергобаланса (сегодня на них приходится 30%);

– тепловые насосы и другие электрические системы отопления обойдут по мировым продажам газовые котлы;

– пик спроса на нефть, газ и уголь будет пройден.

Что случилось 50 лет назад В октябре 1973 года начался нефтяной кризис, также известный как «нефтяное эмбарго». 17 октября 1973 года все арабские страны-члены Организации арабских стран-экспортеров нефти (ОАПЕК), а также Египет и Сирия заявили, что не будут поставлять нефть странам, поддержавшим Израиль в ходе Войны Судного Дня. Это касалось прежде всего США и их союзников в Западной Европе (Израиль тогда поддержали Великобритания, Канада, Нидерланды, США и Япония). В течение следующего года цена на нефть поднялась с 3 до 12 долларов за баррель. В марте 1974 года эмбарго было отменено. Нефтяной кризис 1973 года был первым энергетическим кризисом и до сих пор считается крупнейшим.

Тем не менее, спрос на ископаемое топливо остается слишком высоким, чтобы соответствовать цели Парижского соглашения о том, чтобы ограничить повышение средней глобальной температуры на 1,5 °C, констатирует МЭА.

Выбросы парниковых газов пока настолько велики, что будут поднимать мировую среднюю температуру на 2,4 °C в этом столетии. У МЭА есть ответ, как этого избежать. Для этого к 2030 году миру необходимо:

– в три раза увеличить мировую мощность ВИЭ;

– удвоить темпы повышения энергетической эффективности;

– на 75% уменьшить выбросы метана при добыче ископаемого топлива;

– разработать новые механизмы финансирования, которые привлекли бы втрое больше инвестиций в чистую энергию в развивающихся странах;

– принять меры для существенного снижения использования ископаемого топлива.

Дорожная карта энергетического перехода инициативы «Зеленый тигр» в Эстонии предполагает, что уже к 2040 году энергетическая и отопительная системы страны могут стать углеродно-нейтральными. В целом Эстония, как и весь ЕС, поставила задачу стать углеродно-нейтральной к 2050 году.