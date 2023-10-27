    Банки вновь получили огромные прибыли, впереди маячит рецессия

    Экономист Eesti Pank Таави РаудсаарФото: Eesti Pank

    Прибыль эстонских банков в третьем квартале 2023 года достигла 217 млн евро. При этом экономист Eesti Pank уверен, что в будущем столь высоких цифр банкам не видать.

    «Высокая доходность банков в обозримом будущем снизится», – уверен экономист Eesti Pank Таави Раудсаар. По его словам, среди рисков – рост объема необслуживаемых кредитов и потерь по кредитам.

    Хотите всегда быть в курсе, что пишут ДВ на эту тему? Используйте Мой ДВ, выбирайте ключевые слова и получайте персональные оповещения!

  • Самое читаемое
Банки вновь получили огромные прибыли, впереди маячит рецессия
Кризис за кризисом: ранее успешная компания подала заявление о банкротстве
Аналитики: число сделок на рынке недвижимости продолжает падать
Эпицентр
Чиновники разъясняют: что делать, чтобы государство не ликвидировало фирму, которая задолжала вам денег
Около двух недель назад мы рассказывали о предпринимателе, который с изумлением обнаружил, что задолжавшая его предприятию фирма, оказывается, уже ликвидирована государством. Как утверждают чиновники министерства юстиции, после внесенных в нынешнем году изменений в законодательство подобное повториться не может.
Около двух недель назад мы рассказывали о предпринимателе, который с изумлением обнаружил, что задолжавшая его предприятию фирма, оказывается, уже ликвидирована государством. Как утверждают чиновники министерства юстиции, после внесенных в нынешнем году изменений в законодательство подобное повториться не может.
Все большие материалы
Инвестор
Amazon сообщает об устойчивых продажах, аналитики рекомендуют покупать акции
По словам руководства Amazon, высокие показатели онлайн-продаж и расширяющийся рекламный бизнес способствовали росту прибыли в третьем квартале в преддверии пикового сезона розничной торговли, пишет Financial Times.
По словам руководства Amazon, высокие показатели онлайн-продаж и расширяющийся рекламный бизнес способствовали росту прибыли в третьем квартале в преддверии пикового сезона розничной торговли, пишет Financial Times.
Все новости для инвесторов
Конференции и обучение
Конференции и обучение
Подсказка
Все полезные статьи
Деловые в эфире
Лариса Шабунова: женщине всегда приходится доказывать право занимать свою должность
Этот выпуск подкаста «Деловые люди» мы записали в Нарве в кабинете генерального директора металлообрабатывающего завода Fortaco Ларисы Шабуновой. Но говорили не про отрасль, а про гендерное равенство и вопросы женского лидерства: каково это – 9 лет руководить заводом? Как с подножья карьерной лестницы дойти до ее вершин и какие качества при этом необходимы?
Этот выпуск подкаста «Деловые люди» мы записали в Нарве в кабинете генерального директора металлообрабатывающего завода Fortaco Ларисы Шабуновой. Но говорили не про отрасль, а про гендерное равенство и вопросы женского лидерства: каково это – 9 лет руководить заводом? Как с подножья карьерной лестницы дойти до ее вершин и какие качества при этом необходимы?
Все подкасты ДВ
Mнения
Андрей Деменков: Эстония запнулась на пути в пятерку лидеров
Что бы ни говорили критики, Партия реформ была одной из ключевых политических сил, действия которой позволили Эстонии добиться больших экономических успехов за последние два десятка лет. Но сегодня ее же поступки могут привести к резкому замедлению роста, считает публицист, соавтор медиапроекта «Два прибалтайца» Андрей Деменков.
Что бы ни говорили критики, Партия реформ была одной из ключевых политических сил, действия которой позволили Эстонии добиться больших экономических успехов за последние два десятка лет. Но сегодня ее же поступки могут привести к резкому замедлению роста, считает публицист, соавтор медиапроекта «Два прибалтайца» Андрей Деменков.
Все мнения
Интервью
Лариса Шабунова: женщине всегда приходится доказывать право занимать свою должность
Этот выпуск подкаста «Деловые люди» мы записали в Нарве в кабинете генерального директора металлообрабатывающего завода Fortaco Ларисы Шабуновой. Но говорили не про отрасль, а про гендерное равенство и вопросы женского лидерства: каково это – 9 лет руководить заводом? Как с подножья карьерной лестницы дойти до ее вершин и какие качества при этом необходимы?
Этот выпуск подкаста «Деловые люди» мы записали в Нарве в кабинете генерального директора металлообрабатывающего завода Fortaco Ларисы Шабуновой. Но говорили не про отрасль, а про гендерное равенство и вопросы женского лидерства: каково это – 9 лет руководить заводом? Как с подножья карьерной лестницы дойти до ее вершин и какие качества при этом необходимы?
Все Интервью
Контент-маркетинг
Весь контент-маркетин
Новости
Все статьи
Стартапы в Эстонии
Смотреть спецпроект