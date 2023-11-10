Налоговые эксперты: что не так с налогом на автомобили? Три пункта и альтернатива

Линелл Рауд и Карел Ромет Педаяс, юристы Wallace Фото: фото компании

Из всех грядущих налоговых изменений появление налога на автомобили вызывает наибольшую критику. Налоговые юристы бюро Wallace Линелл Рауд и Карел Ромет Педаяс объясняют причины.

Налог на автомобили правительство позиционирует как инструмент для достижения экологических целей. Во всяком случае согласно плану развития, налог сократит выбросы CO 2 , стимулируя покупки более экологичных моделей.

Налог мимо цели

Но налог этих заявленных экологических целей не достигнет. Дело в том, что методика определения налога не заточена на охрану окружающей среды. Если мы хотим достичь экологических целей, нам следует облагать налогом загрязнение от использования автомобилей, а не от владения им.

Коллекционеры не загрязняют окружающую среду, владея автомобилями, на которых они не ездят.

Учитывая поставленные цели, можно было бы вычислять сумму налога от фактического пробега или какого-либо другого показателя использования автомобиля.

То, что электромобили при уплате налога будут в выигрыше – отдельный вопрос с точки зрения экологии. Ведь электроэнергия, получаемая при сжигании сланца или газа, загрязняет окружающую среду не меньше, чем вождение авто с бензиновым или дизельным двигателем.

А более половины электроэнергии, произведенной в Эстонии в 2022 году, было получено из сланца, по данным Статистического управления. Наше восприятие электричества как источника «зеленой» энергии может немного вводить в заблуждение.

Несправедливый налог

При детальном рассмотрении того, как предлагают рассчитывать налог на автомобили, выясняется, что в некоторых случаях он создает очень несправедливую ситуацию. Например, машины категорий М1 (легковой автомобиль) и Н1 (фургон) облагаются по-разному, хотя на практике это может быть один и тот же автомобиль – просто с разными документами.

Для транспортных средств категории Н1 не учитывают возраст, и старый автомобиль должен платить такой же размер автоналога, как и новый автомобиль категории М1.

В действующем проекте не предусмотрены льготы, с помощью которых можно было бы избежать уплаты автоналога на любительские автомобили (дома на колесах, охотничьи автомобили, раллийные автомобили и т.п.) и коллекционные автомобили, не находящие ежедневного применения и для которых аргумент о загрязнении может оказаться неуместным.

Региональные различия также не учтены, в некоторых уголках Эстонии для передвижения в зимний период просто необходим большой и мощный автомобиль. И люди вынуждены покупать более мощные автомобили.

К сожалению, какой автомобиль приобрести, не всегда зависит от потребностей, но и от возможностей. Которых у кого-то может и не быть.

На старой машине ездят не потому, что кому-то нравится загрязнять окружающую среду, а потому, что нет возможности купить новую экономичную.

Судя по всему, нынешнее возмущение во многом вызвано еще и тем, что автовладельцы не видят четкой связи между целями налога на автомобили и налоговым бременем, которое они фактически платят. Ощущение несправедливости порождает оппозицию, а готовность платить налоги низка.

Налог без адресата

Хороший налог должен давать каждому налогоплательщику ответ на вопрос – что он получит за его уплату. В случае с налогом на автомобили в предложенной конфигурации остается неясным, как будут использованы собранные деньги.

Правительство не говорит, что налог будет направлен на строительство дорог, компенсацию или уменьшение воздействия на окружающую среду, на что-то другое, что имеет отношение к заявленным целям.

Пока похоже, что собранные деньги просто покроют непредвиденные расходы, поэтому нельзя винить людей за негативное отношение к такой идее.

Есть ли альтернатива налогу на автомобили?

Можно начать с исправления политических ошибок и честного признания, что экология тут ни при чем, и налог действительно вводится, чтобы устранить дефицит госбюджета.

При этом, вводя новые налоги, нужно помнить, что плату брать можно не только с жителей Эстонии.

О цифровом налоге говорили уже давно, эта идея была отвергнута на глобальном уровне, поскольку оппонентом выступила родина цифровых гигантов, которая не была заинтересована в обложении собственных налогоплательщиков за пределами страны. Однако это не исключает того, что его могли рассмотреть на местном уровне. Все большая часть бизнес-сектора переходит в цифровую форму, и суммы, которые наши отечественные предприятия платят зарубежным цифровым гигантам, колоссальны. Даже если будет введен налог в несколько процентов, мы могли бы собрать запланированные деньги вместе с налогом на автомобили так, чтобы это не расстраивало избирателей.

Хорошая налоговая политика строится не на высоких налоговых ставках, а на широкой налоговой базе.

Таким образом, можно было бы собирать налоговые поступления из самых разных областей, не создавая при этом чрезмерного бремени для отдельных секторов.

Однако в настоящее время налоговое бремя хотят возложить на людей, и объект выбран таким образом, что нововведение затронет всех тех, кому и без того тяжело справляться из-за инфляции. И эти люди не смогут, даже если захотят, избавиться от автомобиля – а, значит, и налога – быстро. Автомобили – не тот товар, который каждый день продаешь или покупаешь.

От налогообложения автомобилей в будущем нам, наверное, не уйти, вопрос в том, нужно ли это делать прямо сейчас и с предложенной методикой.

Если вы хотите быстро собрать налоги, возможно, есть более простые способы сделать это. Например, гораздо легче охватить примерно тех же налогоплательщиков, повысив акцизы на топливо. Для этого даже отдельный закон не нужен.

Необдуманное и внезапное налогообложение автомобилей может дать слишком хороший толчок и благоприятную почву для формирования новой радикальной коалиции, которая отменит автомобильный налог и освободит народные автомобили от налогообложения.