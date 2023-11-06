Супруги участвуют в процессах, связанных с многомиллионной схемой: один – судья, другой – защитник

В окружном суде сейчас разбираются два спора, связанные с крупной голландской налоговой схемой. Судья и защитник, одновременно принимающие участие в этих разбирательствах, являются мужем и женой.

Можно ли утверждать, что рассмотрение дел, связанных с голландской налоговой схемой, проводится беспристрастно и объективно? Фото: Андрас Кралла

Весной этого года мы писали о том, как эстонская деловая элита во главе с известным предпринимателем Армином Кару участвовала в так называемой голландской налоговой схеме, позволявшей им без налогов выводить из компаний десятки миллионов евро в виде дивидендов.