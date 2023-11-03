    Пока последняя соломинка не сломала чей-то горб

    Олеся Лагашина.Фото: Andras Kralla

    Правительство должно реалистичнее оценивать возможности государства и вносить коррективы в свои планы, не цепляясь за, возможно, необходимые, но пока неподъемные реформы.

    Мэр Тарту, реформист Урмас Клаас собирается подать в суд на государство, поскольку активно продвигавшаяся его же партией реформа домов по уходу оставила его город без денег; а денег на зарплаты, обещанные в ходе реформы образования учителям, не хватило настолько, что они собираются бастовать. Тем временем Академия МВД просит освободить ее автомобили от автоналога. Начинания правительства явно находят отклик в широких слоях населения.
    И ведь реформы действительно необходимы. Места в домах по уходу должны быть доступны каждому нуждающемуся. В столице километровые пробки, к тому же автомобили загрязняют окружающую среду, и их использование необходимо сократить. А система образования должна быть единой, давая всем одинаковые возможности вне зависимости от происхождения и родного языка. Хорошо же было задумано!
    Но вот почему-то ректор Академии МВД Куно Таммеару жалуется, что его учебному заведению автомобильный налог принесет ежегодные расходы в размере 7000 евро. Бюджетные деньги, между прочим. А сделаешь исключение для одного, тут же потребуют и другие.
    Союз работников образования заявляет, что правительство затягивает переговоры о повышении зарплат учителям, не предлагая никаких конкретных мер для выполнения уже, казалось бы, достигнутого соглашения. И если бы в Эстонии была нормальная традиция забастовок, учителя протестовали бы не демонстративный час в следующую пятницу, а допустим, пару дней. Родители школьников и детсадовцев были бы несколько озадачены, как и их работодатели.
    Тартуская горуправа считает, что правительство, инициировав реформу домов по уходу, но не обеспечив необходимого финансирования, и вовсе нарушило Конституцию. А, казалось бы, какой славный вариант – перекинуть обязанности на местные самоуправления, и все тут же заработает!
    «Сейчас мы находимся в ситуации, когда населению было дано конкретное обещание, и, естественно, у населения возникли законные ожидания. Но реальность такова, что ресурсов на это нет», – еще летом констатировала в беседе с ДВ вице-мэр Таллинна по социальным вопросам Бетина Бешкина.
    «Свои данные мы неоднократно предоставляли вместе с анализом и комментариями. В ответ мы слышим – "со стороны государства финансы запланированы в достаточном объеме"», – поясняли несколько месяцев назад городские чиновники.
    И ладно бы только город Таллинн, но вот, поди ж ты, и Тарту что-то не нравится, и некоторые другие самоуправления летом грозили обратиться из-за финансирования реформы в суд, если не будут приняты решения… А обещанный «достаточный объем», несмотря на летние обсуждения в прессе, оказался объемным, но все же очень хрупким пузырем.
    С оправданием законных ожиданий у правительства не задалось. Да, можно кивать на крайне неблагоприятную конъюнктуру, не позволяющую реализовать все обещания в заявленном объеме: когда составлялись предвыборные программы и планировались реформы, затяжного кризиса действительно не предполагалось, процентные ставки были на другом уровне, но за последние несколько месяцев, что правящая коалиция находится у власти, можно было и заметить, что происходит вокруг, и предположить, что в сложившихся условиях на все мега-проекты денег не хватит. И внести какие-то коррективы.
    Осуществляя реформы без необходимых на это средств, правительство выглядит как школьник, набравший в магазине конфет на сто рублей, имея в кармане три копейки. Безусловно, данные обещания необходимо держать, как и придерживаться избранного стратегического курса, но если денег нет, то товар в магазине вы не получите.
    В реальной жизни, оказавшись в такой ситуации, от покупки конфет вам придется отказаться. В идеале можно заработать и вернуться в магазин снова. Развернуть или приостановить реформы, конечно, несколько сложнее – бюрократические машины инерционны и неповоротливы, в них задействовано слишком много людей, у каждого из которых есть свои ожидания. А ожидания – именно тот товар, которым торгуют политики, и они знают, что он имеет свою цену.
    И все же, хороший управленец – при своих принципах и программах – знает, насколько важно гибко реагировать на меняющиеся обстоятельства, расставлять приоритеты, отказываться от своих прежних планов, оставляя их до лучших времен. Возможно, и правительству стоило бы отложить некоторые реформы и не надрываться, пока последняя соломинка не сломала чей-то горб, пусть даже и не налоговый.

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