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Индрек Мяэ

15 ноября 2023 в 11:54









Глава EfTEN Capital: Euribor упадет, иностранные инвесторы уйдут, недвижимость подешевеет

Вильяр Аракас, председатель правления EfTEN Capital. Фото: Liis Treimann

Процентные ставки сейчас находятся на пике, в течение года положение инвесторов в недвижимость улучшится, полагает Вильяр Аракас, председатель правления EfTEN Capital.

«Я думаю, что в следующем году ставка Euribor будет ниже трех процентов», – заявил Аракас во время вчерашнего визита Инвестиционного клуба инвестора Тоомаса в EfTEN. «Это потому, что инфляция падает как в Европе, так и в США», – пояснил он, имея в виду тот факт, что политика центральных банков неуклонно приближает целевой показатель инфляции в 2 процента.

Аракас признал, что EfTEN также допустил ошибку в отношении процентных ставок.

«Мы сознательно оставили процентные ставки не зафиксированными, потому что все СМИ тогда говорили о том, каким будет энергетический кризис в Европе и в каком порядке будут отключать потребителей. Это не понадобилось, но зато ставки взлетели. Теперь мы не будем пытаться это исправить, но у меня одно предложение для всех – не повторяйте одну и ту же ошибку дважды», – сказал Аракас. Он полагает, что в перспективе от банков можно будет получить займы по лучшей цене.