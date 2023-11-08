Инвестор Тоомас: привлекательная позиция EfTEN United Property

Руководитель EfTEN United Property Fund Кристьян Тамла справа на фото. Председатель правления EfTEN Capital Вильяр Аракас - слева. Фото: Liis Treimann

Я не планирую покупать арендную квартиру, но обратил внимание на EfTEN United Property, паи которого торгуются на Таллиннской бирже и структура портфеля которого мне показалась интересной.

Рынок недвижимости последний год пребывал в оцепенении из-за роста ставок, экономического спада и общей неопределенности. Сегодня, когда ставки, похоже, достигли своего пика, все отчетливее начинают звучать голоса оптимистов.