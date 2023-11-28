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Эльконд Либман

28 ноября 2023 в 14:23









Эльконд Либман: Кая Каллас держит оборону

Кая Каллас в отставку не собирается Фото: Andras Kralla

Ситуация, сложившаяся на политическом Олимпе, напоминает о событиях семилетней давности, пишет политический обозреватель ДВ Эльконд Либман.

В ноябре 2016 года депутаты Рийгикогу отправили в отставку упиравшегося премьер-министра Таави Рыйваса, что привело к падению его кабинета и завершению многолетнего пребывания Партии реформ у власти.

Сегодняшняя ситуация напоминает те события, хотя и отличается от них в деталях, причем достаточно важных.

Семь лет назад против реформистов взбунтовались и их соратники по коалиции – IRL и социал-демократы. В итоге за отставку Рыйваса проголосовали 63 депутата вместо необходимых 51.

Сегодня же партнеры Партии реформ пока не готовы разваливать правительство: инициированный оппозицией вотум недоверия Кае Каллас провалился.

Однако претензии к ведущей силе правящего союза практически те же самые – нежелание прислушиваться к аргументам оппонентов, отсутствие сколько-нибудь осознанной государственной экономической политики, зацикленность на собственной догматике, а также самоуверенность и высокомерие.

При этом ситуация 2023 года усугубляется кризисом, чего не было в 2016 году. Опросы общественного мнения свидетельствуют об отношении, которое можно, образно говоря, выразить формулой «вы нам надоели» – как и семь лет назад. Тогда отставке сопротивлялся Таави Рыйвас, сегодня уйти добровольно отказывается Кая Каллас, которую соратники по партии совсем недавно безальтернативно переизбрали своим лидером.

Коалиция держится – пока что

Долго ли Партия реформ будет демонстрировать монолитное единство, можно сейчас только гадать. Зато видно, что не монолитна коалиция.

Скажем, по вопросу о повышении зарплаты учителям премьер-министр Кая Каллас и ее однофамилица, министр образования и науки Кристина Каллас из «Ээсти-200» придерживаются явно разных мнений. Но – охота пуще неволи: социал-демократы, а тем более «двухсотники», опасаются неопределенного будущего и будут, видимо, до конца держатся за место под солнцем, то есть в правящей коалиции. Другое дело – какой именно момент они посчитают «концом» (особенно социал-демократы, которые могут рассчитывать на приглашение в другие союзы).

Да и однопартийцы премьер-министра вполне могут прийти в отчаяние от обрушивающейся популярности партии, и если падение рейтинга продолжится, – додавить лидера, все-таки вынудив ее подать в отставку. В таком случае в отставку уйдет все правительство, и тогда возможны разные варианты.

EKRE не отступится

Но единства нет и в оппозиции. Хотя обструкция при обсуждении законопроектов, связанных с госбюджетом, продолжается, отношение к ней разных оппозиционных партий разное.

Собственно говоря, несгибаемость демонстрирует только EKRE, лидер которой Мартин Хельме с самого начала не скрывал, что их цель – досрочные выборы. Возглавившее сейчас рейтинг популярности «Отечество», а также Центристская партия, напротив, пытаются найти достойный, хоть и компромиссный выход, правда, не снижая при этом накала критики правительства.

Но даже если центристы и «отечественники» найдут какой-то компромисс, вряд ли им удастся привлечь к нему закусивших удила национал-консерваторов. А это значит, что те продолжат тактику (или уже стратегию?) обструкции. И в таком случае любопытно будет посмотреть, кого решат «пересидеть», или в большей степени наказать, две другие оппозиционные партии, которым, впрочем, не удастся утихомирить хельмеских буянов в их беге к внеочередным выборам.

«Паровой каток» реформистов

Партия реформ, между тем, при поддержке своих союзников вытащила из шкафа уже испытанный способ настоять на своем, увязав голосование по связанным с госбюджетом законопроектам с вотумом доверия правительству. Это, учитывая соотношение голосов коалиции и оппозиции в Рийгикогу, безотказный метод. Четыре законопроекта такой «паровой каток» уже подмял под себя, шесть еще готовится.

Но будучи безотказным, этот способ все же не беспроигрышный – он сомнителен хотя бы с точки зрения политической этики и демократических процедур. Президент Алар Карис уже заявил, что может не провозгласить законы, принятые с привязкой к вотуму доверия, если они не связаны напрямую с госбюджетом. Несмотря на последнюю оговорку главы государства, позволяющую правительству настаивать на том, что все эти законы с ним связаны, непреклонно держащая оборону Кая Каллас немедленно упрекнула Кариса в подыгрывании оппозиции.

Это, в общем-то, довольно нелепый упрек: ведь безбрежная обструкция, как уже было отмечено, теперь на совести одних только национал-консерваторов, но даже если дело все-таки дойдет до досрочных выборов, Карис не даст EKRE мандата на формирование правительства.

Граница отвлекает внимание

Тем временем возник вполне удобный момент для отвлечения внимания широкой публики от неудач правительства. Речь идет о якобы разразившемся миграционном кризисе на границе с Россией.

СМИ пишут о готовности властей перекрыть эту границу вовсе, власть устами министра внутренних дел Лаури Ляэнеметса сообщает, что «пока этот вопрос не стоит». Но – да, к миграционному кризису, инспирированному Россией, надо готовиться.

Умные люди говорят, что как раз закрытие границы с нашей стороны и нужно России для реализации своих пропагандистских замыслов, ссылаясь на то, как российские погранцы усердно снимали на видео действия эстонских, не пускавших в страну мигрантов.

Конечно, миграционный кризис, разразившийся не так давно на белорусско-польской и белорусско-литовской границе всем памятен, и обжегшись на молоке, наверно, полезно бывает дуть на воду. Однако же считать серьезным десяток-другой сомалийцев, мечущихся, как писал в Rus.Postimees Ян Левченко, от белорусско-польской границы к эстонской и финской, все же трудновато. Конечно, Россия, если решит, что ей это надо, способна устроить все что угодно. Пока же для переключения общественного внимания грех не воспользоваться, тем, что есть.