«Это показало бы нашу слабость». Эстония не будет закрывать погранпереходы с Россией

Вдохновит ли президент с бензопилой новую либерализацию?
В мире зреют большие политические и экономические перемены. Избрание впервые в истории президентом Аргентины анархо-капиталиста может стать одним из главных катализаторов, считает журналист, автор медиапроекта «Прибалтаец» Андрей Деменков.
В мире зреют большие политические и экономические перемены. Избрание впервые в истории президентом Аргентины анархо-капиталиста может стать одним из главных катализаторов, считает журналист, автор медиапроекта «Прибалтаец» Андрей Деменков.