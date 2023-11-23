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Кристьян Прууль

23 ноября 2023 в 14:03









«Это показало бы нашу слабость». Эстония не будет закрывать погранпереходы с Россией

Пограничный пункт в Нарве. Фото иллюстративное. Фото: Liis Treimann

Полное закрытие границы между Эстонией и Россией было бы преждевременным и способствовало бы интересам России, заявил министр внутренних дел Лаури Ляэнеметс (Социал-демократическая партия).

Напомним, по решению правительства Финляндии, в ночь на 18 ноября четыре пограничных КПП на южном участке финско-российской границы были закрыты. Причиной стал экстремальный рост на погранпереходах числа мигрантов-просителей убежища из Африки и с Ближнего Востока, которые, не имея шенгенских виз, пытаются попасть в ЕС через Россию.