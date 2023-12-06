Кылварт: доверия к премьер-министру нет, сохраним доверие к государству
Председатель Центристской партии Михаил Кылварт.Фото: Andras Kralla
Встретился сегодня с президентом Аларом Карисом в связи с тупиковой ситуацией в парламенте. Должен признать, что эта ситуация не выгодна ни народу, ни демократии в целом, ни Центристской партии, пишет председатель Центристской партии Михаил Кылварт.
Зато она выгодна Партии реформ и EKRE. EKRE может рассуждать о внеочередных выборах и быть на виду. Партия реформ может увязывать любой закон с доверием правительству, избегая дискуссии в парламенте.
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