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Михаил Кылварт

6 декабря 2023 в 13:29









Кылварт: доверия к премьер-министру нет, сохраним доверие к государству

Председатель Центристской партии Михаил Кылварт. Фото: Andras Kralla

Встретился сегодня с президентом Аларом Карисом в связи с тупиковой ситуацией в парламенте. Должен признать, что эта ситуация не выгодна ни народу, ни демократии в целом, ни Центристской партии, пишет председатель Центристской партии Михаил Кылварт.

Зато она выгодна Партии реформ и EKRE. EKRE может рассуждать о внеочередных выборах и быть на виду. Партия реформ может увязывать любой закон с доверием правительству, избегая дискуссии в парламенте.