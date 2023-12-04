Инвестор Тоомас: какой классный месяц! Такими темпами можно и +20% за год сделать

Фото: Андрас Кралла

Так высоко мой портфель давно не взлетал. Ноябрь оказался вторым по доходности месяцем года: получите-распишитесь +3,5%.

В ноябре мой портфель достиг размера 545 тысяч евро (последний раз он был столь большим в апреле). Если декабрь удастся провести в том же темпе, то я получу годовую доходность 20%. Скрестим пальцы.