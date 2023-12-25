Промышленник: Эстонские предприятия борются за выживание

«Налог на автомобили станет джокером нового года»
Последние пару лет объемы автомобильного рынка были схожими, и завершающийся год не стал исключением. Однако в 2023 году можно было заметить ряд новых тенденций, которые продолжатся и в новом году. Одной из таких тенденций, по мнению руководителя Luminor Liising Андруса Соодла, может стать рост цен на новые автомобили.
Последние пару лет объемы автомобильного рынка были схожими, и завершающийся год не стал исключением. Однако в 2023 году можно было заметить ряд новых тенденций, которые продолжатся и в новом году. Одной из таких тенденций, по мнению руководителя Luminor Liising Андруса Соодла, может стать рост цен на новые автомобили.