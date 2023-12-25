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Тоомас Кельт

25 декабря 2023 в 8:46









Промышленник: Эстонские предприятия борются за выживание

Промышленник Тоомас Лепп видит большие проблемы в эстонской промышленности, но также предлагает решения Фото: Рауль Мее Фото: Raul Mee

В перспективе следующих пяти лет у эстонских промышленных предприятий есть две реальные стратегии выживания, считает промышленный управляющий и владелец Metec Тоомас Лепп.

По словам Леппа, первый вариант — автоматизировать, если это реально, производство. А если такой возможности нет, то надеяться, что возможность привлечения иностранной рабочей силы сохранится.