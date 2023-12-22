Почти 80 новых безработных: Нарва закрывает школу и детский сад

Солдинаская гимназия, с этого учебного года превратившаяся в основную школу, в следующем учебном году уже не будет работать.Фото: Николай Андреев

Городские власти Нарвы закроют летом муниципальную Солдинаскую школу и детский сад Pääsuke. Еще два детских сада продолжат работать в своих зданиях, но перестанут быть отдельными учреждениями – их сольют с другими детсадами под общим руководством. Решения об этом горсобрание приняло 21 декабря. ДВ подсчитали, что это значит для города с точки зрения рабочих мест.

Сеть муниципальных школ в Нарве постепенно сокращается вместе с падением численности населения. На пике в Нарве работали 13 муниципальных школ плюс школа для взрослых. После вступления в силу последних изменений в Нарве останется всего 6 муниципальных школ (из них одна с гимназической ступенью).
Также в городе работают муниципальная Школа для взрослых, частная Православная гимназия, две государственных основных школы и две государственных гимназии.

46 работников школы теряют работу

Солдинаская школа прекращает деятельность с 1 июля 2024 года. Сейчас в ней 640 учеников, их распределят по другим школам города. Но из учителей далеко не всем предложили новую работу.
Как доложила на заседании горсобрания заведующая Отделом культуры Лариса Дегель, в Солдинаской школе работают 59 учителей, из них 10 имеют уровень владения эстонским языком B2, а 23 учителя – уровень C1. В отделе культуры осторожно оценивают, что около 30 учителей закрываемой школы продолжат работу в других школах.
26 учителей школы, не соответствующих квалификационным требованиям, которые вступят в силу в 2024 году, не смогут найти работу в других школах. Кроме того, с закрытием Солдинаской школы также потеряют работу 20 технических сотрудников.

Требуемое знание эстонского – у трех из 13

Детские сады в уходящем году в Нарве уже закрывали, но городские власти считают, что нужно продолжать закрытия, поскольку количество детей в городе продолжает стабильно сокращаться. По информации отдела культуры, если в 2010 году в нарвские садики ходили 3140 детей, то в этом году –– 2057 детей.
Слияние детсадов в решении горсобрания обосновано тем, что, несмотря на закрытие детсада Kaseke в марте, детсадов Karikakar и Tuluke – в июне и в декабре – здания детсада Tareke, который в этом же году был объединен с детским садом Potsataja, в дошкольных учебных заведениях по состоянию на ноябрь 2023 года все еще остается более 150 незаполненных мест.
Нарвский детский сад Pääsuke горсобрание постановило закрыть 31 июля. В этом садике сейчас 13 преподавателей, из них только трое имеют уровень владения эстонским языком B2, остальные 10 преподавателей не соответствуют языковым требованиям и не смогут устроиться в другой детский сад. В Pääsuke также лишатся работы 20 человек из обслуживающего персонала.
Нарвский детский сад Muinasjutt с административной точки зрения становится частью садика Põngerjas, а детский сад Vikerkaar – частью садика Sädemeke. В обоих случаях о сокращении учителей и вспомогательного персонала не объявлено, но город собирается сэкономить на зарплате руководителей двух садиков.
В сумме решения о преобразованиях в муниципальном образовании предположительно означают 78 новых безработных.

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