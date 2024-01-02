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Роберт Лауд

2 января 2024 в 13:21









Девелопер: 2024 год станет годом продуманных действий

Генеральный директор девелопера Endover Роберт Лауд. Фото: Andras Kralla

Прошедший год был полон проблем в сфере развития недвижимости, как с точки зрения продаж, финансирования, так и строительства, пишет генеральный директор девелопера Endover Роберт Лауд.

Будучи девелопером, мы видим, что в новом году ожидается сильная конкуренция, поэтому коммерческие решения должны быть очень тщательно продуманы. Это, безусловно, пища для размышлений для девелоперов: стоит ли и когда выходить на рынок с новыми проектами?