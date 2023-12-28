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dv.ee

28 декабря 2023 в 12:44









Эксперты объясняют: что ждет рынок недвижимости в 2024 году?

Если в начале 2023 года цены на недвижимость во главе со вторичным рынком начали стремительно снижаться из-за сезонных факторов, то со второго квартала, несмотря на ухудшение экономической ситуации, уровень цен несколько вырос. Фото: Andras Kralla

В этом году из-за роста Euribor покупка жилья в кредит становилась не по средствам все большему количеству семей. Продажи нового жилья серьезно упали, но сокращение спроса не привело к значительному снижению цен на недвижимость. Исполнительный директор Kinnisvara24 Урмас Уйбомяэ и аналитик Arco Vara Михкель Элисте рассказали, достиг ли рынок жилья дна в 2023 году и начинает ли ситуация стабилизироваться.

«Если оценивать рынок недвижимости по количеству сделок купли-продажи, то к концу 2023 года дно еще не достигнуто», – уверил Элисте. Главным образом это связано с тем, что относительно скромные темпы бронирования новых квартир выразятся в заключении вещно-правовых договоров лишь в 2024 году, и это падение не может быть компенсировано даже некоторым ростом на вторичном рынке квартир. Например, в Таллинне в этом году бронирование новых квартир снизилось почти на 75% по сравнению с допандемическим пиком. В то же время активность на вторичном рынке упала в годовом исчислении всего на 15%.