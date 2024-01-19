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Воотеле Пяй

19 января 2024 в 11:11









Советник министра внутренних дел: случай Морозова подтверждает, что не нужно любое ограничение принимать за охоту на ведьм

«В последнее время компании, нанимающие сотрудников из-за рубежа, жалуются на поправки, предлагаемые в Закон об иностранцах. Обвинения в отношении Морозова, возможно, дадут представление о том, почему государство хочет лучше знать биографию людей, которые приезжают сюда работать или учиться», – пишет советник министра внутренних дел Воотеле Пяй. Фото: Андрес Раудйалг

Стремление государства проводить скрупулезную проверку биографии людей, приезжающих сюда на работу или учебу – это не желание «закрутить гайки». Эстония по-прежнему мишень для разведки и влияния враждебных стран, поэтому более качественная проверка анкетных данных в интересах местных работодателей, пишет Воотеле Пяй, советник министра внутренних дел Лаури Ляэнеметса.

Намерение государства проводить более тщательную проверку биографических данных людей, приезжающих сюда на работу или учебу, не обусловлено желанием просто «закрутить гайки». Эстония по-прежнему является мишенью разведки и влияния враждебных стран, поэтому более качественная проверка анкетных данных также отвечает интересам местных нанимателей, пишет Воотеле Пяй, советник министра внутренних дел Лаури Ляэнеметса.