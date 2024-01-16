Профессора ТУ задержали по подозрению в шпионаже в пользу России
Вячеслав Морозов, профессор международной политической теории.Фото: Kristjan Teedemaa/Tartu Postimees/Scanpix
3 января Полиция безопасности задержала гражданина России и профессора Тартуского университета Вячеслава Морозова. Его подозревают в антигосударственной деятельности.
«Интерес разведки страны-агрессора к Эстонии по-прежнему остается высоким, – сказала генеральный директор Полиции обороны Марго Паллосон. – Нынешнее дело является дополнением к более чем двадцати предыдущим и иллюстрирует стремление российских спецслужб проникнуть в различные сферы жизни Эстонии, в том числе в научный сектор».
«Поскольку, по оценке прокуратуры, мужчина может уклоняться от уголовного преследования или продолжать совершать преступления, находясь на свободе, прокуратура просила суд арестовать его. Харьюский уездный суд согласился с оценкой обвинения и заключил мужчину под стражу на срок до двух месяцев», – добавила государственный прокурор Трийну Олев.
Поскольку предпринимаются процессуальные действия по проверке подозрений и выяснению обстоятельств, раскрыть подробности расследования на данный момент не представляется возможным, добавили в прокуратуре.
Уголовное дело находится в ведении Государственной прокуратуры и проводится Полицией безопасности.
Кристина Тынниссон, руководитель Института политических исследований имени Йохана Шютте, сообщила на сайте университета, что Полиция безопасности передала университету информацию о начале расследования. Трудовые отношения с Морозовым были прекращены.
Тынниссон проинформировала о случившемся сотрудников, студентов, выпускников и партнеров института. Институт также подготовил обзор текущей преподавательской и научной работы Вячеслава Морозова.
На просьбу прокомментировать происходящее, Тынниссон ответила, что в институте начинается кризисное совещание, и на данный момент она не может предоставить более подробный комментарий.
«Понятно, что это шок для всех нас. Нашим доверием серьезно злоупотребили. Мы подтверждаем, что у нас не было оснований для претензий в отношении предыдущих работ Вячеслава Морозова, но в свете новых знаний все же важно критически осмыслить его предыдущую деятельность», – добавила она.
Морозов много лет работал профессором исследований в сфере Европейского Союза и России в Институте политических исследований имени Йохана Шютте. Последние годы он также занимал должность профессора международной политической теории. В 90-е годы Морозов учился на факультете международных отношений и историческом факультете СПбГУ.
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