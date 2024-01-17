    Гендиректор КаПо: профессор ТУ Морозов сотрудничал со спецслужбами РФ и получал за это деньги

    Посольство России в Таллинне. Фото иллюстративное. Фото: Raul Mee

    Вчера стало известно, что 3 января Полиция безопасности задержала гражданина России и профессора Тартуского университета Вячеслава Морозова. Его подозревают в антигосударственной деятельности.

    По словам генерального директора Полиции безопасности (КаПо) Марго Паллосона, Морозов регулярно передавал информацию российским агентам, и это происходило на территории России. За эти сведения Морозову платили, пишет Rus.Postimees.
    Завербовали ли российские спецслужбы Морозова во время его работы в Эстонии или он уже был направлен в Эстонию в качестве агента, пока неясно: «Насколько нам известно, он был завербован годами ранее, но когда именно, мы пока сказать не можем. Ориентировка нам примерно известна, но мы хотим получить подтверждение, что это именно так, в ходе расследования».
    По словам Паллосона, Морозов передавал российским спецслужбам информацию, к которой имеет доступ профессор университета.
    На вопрос, сотрудничает ли Морозов со следствием и предоставляет информацию, Паллосон сказал: «Я бы ответил так: наши люди занимаются им».

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