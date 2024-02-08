Mнения

Тармо Танилас

8 февраля 2024 в 11:48









Танилас: давайте будем ценить свое время и выйдем на пенсию с миллионом!

Инвестиционный стратег Swedbank Тармо Танилас. Фото: Jake Farra

Вместо того чтобы тратить время на написание комментариев в интернете, давайте сделаем наших детей миллионерами, пишет инвестиционный стратег Swedbank Тармо Танилас в статье, присланной на конкурс Edukas Eesti.

Время, проведенное с пользой, как вспаханное поле, которое даёт больше урожая, чем заросшее крапивой и чертополохом поле высочайшего класса бонитета. Мы редко думаем о том, что у нас есть, и постоянно беспокоимся о том, чего у нас нет. Мы жалуемся на нехватку времени, но ведем себя так, будто оно бесконечно. Большинство заинтересовано в простом времяпрепровождении, и лишь немногие обладают талантом и желанием ценить время.

Сбережения в Эстонии распределены очень неравномерно, и количество людей, живущих от зарплаты до зарплаты, увеличилось. Самая большая проблема бедности в том, что она отнимает все ваше время. Это вызывает стресс, заставляет делать то, что вам не нравится, разрушает семьи и разрушает здоровье.

Бедность вызывает чувство зависти и заставляет писать в комментариях, что всем старикам, хвастающимся своими вертолетами, стоит проверить свой гормональный обмен. На какое-то время становится легче, но денег в старости все равно нет. Однако для этой неприятной проблемы есть решение – грамотное финансовое планирование, основанное на сложных процентах!

Мудрый человек живет на дивиденды

Уоррен Баффет не стал миллиардером, выиграв в лотерею. На Чарли Мангера не свалилось наследство. Они не тратили дни на комментарии в интернете, а заставили работать на себя самый ценный человеческий ресурс – время.

Самые выгодные схемы выплат II и III ступеней в Эстонии связаны с фондовыми пенсиями, где подоходный налог не платится, но накопленный капитал начинает уменьшаться. Аннуитетный график, заключенный со страховкой, неудобен для инвесторов из-за высоких плат и подходит только для тех, кто живет очень долго. Невозможно направить накопленный к выходу на пенсию капитал в инструменты, обеспечивающие стабильный денежный поток.

В то же время существуют дивидендные аристократы — компании, которые в течение как минимум четверти века были способны ежегодно увеличивать свои дивиденды чуть больше инфляции, имеют стабильную бизнес-модель и сильный денежный поток. С акциями дивидендных аристократов в портфеле пенсионер может жить за счет дивидендов и не беспокоиться о падении покупательной способности денег.

Портфель в миллион евро при инвестировании в акции дивидендных аристократов позволяет зарабатывать 3000 евро ежемесячных дивидендов, что почти в четыре раза больше, чем сегодняшняя средняя пенсия. Сохраняя накопленный капитал и живя за счет самих дивидендов, при разумном финансовом поведении ежемесячные денежные потоки следующего поколения вырастут еще больше. Состояние государственного пенсионного фонда улучшится, и больше денег можно будет направить на медицину.

Новая схема пенсионных накоплений

Самым большим недостатком сегодняшней пенсионной системы является то, что зачастую начать откладывать деньги на пенсию можно только после того, как пройдет почти четверть века с момента рождения. Мы знаем о преимуществах сложных процентов, но просто не можем заставить их работать на нас. Среднегодовая доходность индекса S&P 500 за последние 50 лет составила 8,15%.

Будучи более консервативным в расчетах, 25-летнему человеку необходимо инвестировать 371 евро в месяц при среднегодовой доходности 7,1%, чтобы накопить миллион евро за 40 лет. Очевидно, что для подавляющего большинства людей это непосильная задача. Однако, начиная собирать пенсию сразу после рождения ребенка, для инвестирования необходимо найти 60 евро в месяц.

Чтобы без стресса выйти на пенсию с портфелем в миллион евро, нужно всего два евро в день! Звучит заманчиво? Без сомнения. В случае брутто-зарплаты в 1000 евро деньги инвестора вкладываются во II ступень в размере 60 евро в месяц, т. е. для достижения цели необходимы те самые два евро в день. Люди с более высокой зарплатой быстрее достигают желаемого результата. Для поддержания покупательной способности денег взносы ежегодно должны увеличиваться пропорционально инфляции.

Последняя часть уравнения – найти решение для финансирования инвестиций с момента рождения ребенка до его выхода на рынок труда. Округляя платежи по карте, средний клиент получает на свой счет Накопителя в Swedbank около 20 евро в месяц. Клик-клик и деньги сэкономлены!

В случае семьи среднего достатка с двумя детьми достаточно, если каждый родитель помимо округления платежей по карточке, благодаря которым деньги откладываются на Накопитель, будет откладывать по 200 евро в месяц в III ступень. Возмещаемый подоходный налог в размере 480 евро за ребенка можно перевести на его пенсионный счет. Таким способом вы сможете разумно инвестировать, чтобы обеспечить как свое будущее, так и будущее своего ребенка.

При отказе от III ступени вам следует сделать постоянное поручение на сумму 10 евро в неделю для перевода этих средств на Накопитель. Эти средства вместе с теми, которые накоплены за счёт округления платежей карточкой, направьте в индекс S&P 500, и пенсия одного ребенка будет обеспечена. В случае семей с тремя и более детьми стоит искать дополнительные возможности для их частичного финансирования со стороны работодателей или государства.

Откладывая на пенсию, важно понимать: то, что невозможно за 30 лет, за 65 лет может стать неизбежным. Участвуя в программе добровольных пенсионных накоплений, даже при вдвое меньших суммах ваши дети все равно будут жить в два раза лучше нынешних пенсионеров! Нет лучшего или худшего времени для начала инвестирования.

Важно начать как можно раньше, чтобы сложные проценты могли выполнять свою работу дольше. Мы должны быть разумными и использовать время в своих интересах.