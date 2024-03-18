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Индрек Халлисте

18 марта 2024 в 11:43









«Финансирование общественного транспорта неустойчиво – в этом году не хватает 30 миллионов евро»

Индрек Халлисте, председатель правления Hansabuss и член правления Ассоциации автомобильных компаний. Фото: Andras Kralla

Автобусный сектор Эстонии вспоминает 2023 год со смешанными чувствами. Год принес как позитивные изменения, так и вызовы, преодоление которых требует долгосрочных стратегий и совместных усилий отрасли, пишет Индрек Халлисте, председатель правления Hansabuss и член правления Ассоциации автомобильных компаний.

Положительным моментом является то, что падение цен на топливо и увеличение числа пассажиров повысили устойчивость сектора и сигнализировали о восстановлении после пандемии. К сожалению, все еще сохраняется большая нестабильность, а из-за войны в Украине рынок непредсказуем.