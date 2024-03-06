София Шнайдер-Зеппинг: езжайте на велосипеде до остановки или станции и обратно – даже на окраине города!

Важным нюансом станет наличие велосипедных парковок на остановках общественного транспорта в пригородах и поселках-спутниках. Они изменят ежедневное передвижение детей и молодежи, полагает София Шнайдер-Зеппинг. Фото: Sofia Schneider-Sepping

Строительство велопарковок возле остановок общественного транспорта в пригородах и поселках-спутниках выведет эффективность транспортной сети на новый уровень, пишет София Шнайдер-Зеппинг в статье, отправленной на конкурс мнений Edukas Eesti.

Власти Таллинна уже некоторое время назад пришли к консенсусу, что наиболее подходящим способом уменьшения пробок и достижения климатических целей является замена автомобильно-ориентированной инфраструктуры решениями, ориентированными на пешеходов и средства альтернативной мобильности (велосипеды, электроскутеры и т.д. – прим. ДВ). Первые шаги уже сделаны.

До недавнего времени лишь несколько разрозненных и опасно расположенных красных полос на обочинах дорог были частью инфраструктуры, ориентированной на велосипедистов, но теперь появляются и несколько практичных и инновационных участков дороги. Хотя прогресс был медленным, уже заметно, что Департамент городского планирования наконец движется в правильном направлении.

Хотя наша цель – сократить число автомобилей в центре Таллинна, нам следует уделить внимание и территориям за его пределами – окраинам города и поселкам-спутникам, таким как Табасалу, Кийли, Пеэтри, Лаагри и другим. Из этих районов ежедневно большое количество жителей выезжает в центр города, создавая пробки. Их нельзя в этом винить, поскольку альтернативна в виде общественного транспорта для большинства недоступна из-за слишком удаленных от дома остановок.

Машина – не единственный выход

Хотя может показаться, что малонаселенные районы, такие как Кийли, не требуют плотной сети общественного транспорта, добавление даже одной новой автобусной остановки в теории создает вокруг нее зону 10-минутной шаговой доступности, и делает общественный транспорт существенно доступнее сразу для многих. Но зачастую число людей, живущих в этой зоне, слишком мало, чтобы оправдать создание остановки.

Добавление велосипедных парковок к остановкам общественного транспорта в пригородах и поселках-спутниках позволит открыть новую главу в эффективности местной транспортной сети, позволяя добраться до остановки на велосипеде.

Фото: Sofia Schneider-Sepping

Существование парковок для велосипедов полностью изменило бы транспортную динамику, предоставив детям и молодым людям возможность самостоятельно и безопасно добираться в школу и на развлекательные мероприятия. Они могли бы безопасно доезжать на велосипеде до ближайшей остановки общественного транспорта, оставлять свой транспорт на парковке и продолжать путь на автобусе или поезде. Это значительно снизит интенсивность движения в часы пик, уменьшит заторы и сократит выбросы. Кроме того, такой вариант позволит снизить логистическую нагрузку на семьи, а также будет способствовать самостоятельности и физической активности детей.

Немаловажно то, как будут спроектированы и расположены велопарковки. Они должны быть простыми, но в то же время привлекательными и яркими, чтобы вдохновлять тех, кто в противном случае и не подумал бы об использовании велосипеда и общественного транспорта. Простые и ясные указатели в сочетании с приятным дизайном помогут повысить осведомленность и сделать пользование парковкой интуитивно понятным. Это облегчит людям адаптацию к новой системе и мотивирует их попробовать альтернативу личному автомобилю.

Создание таких парковок поможет снизить автомобильное движение не только в густонаселенном центре города, но и в пригородах, где местные планировщики могли бы уделять больше внимания развитию дорог, удобных для велосипедов, зная, что автомобиль больше не является единственным возможным способом перемещения.

Опыт родом из рая

Подобная система уже широко используется в известном раю для средств альтернативной мобильности – в Нидерландах, где почти на каждой остановке метро или автобуса есть велопарковка. Живя в пригороде Амстердама, я обнаружила, что до ближайшей станции метро 25 минут ходьбы, а на велосипеде – всего пять минут. Днем я оставляла свой велосипед на парковке, когда ехала в метро, ​​потому что плотная сеть общественного транспорта в центре города не позволяла брать с собой велосипед.

Это дешевое, но эффективное решение, подходящее не только для пригородов и городов-спутников Таллинна, но и для других городов Эстонии. При планировании и обновлении сети общественного транспорта следует учитывать возможность передвижения людей от дома до станции на велосипедах, которые они затем на день оставляют на стоянке.

Таким образом, добавление велосипедных парковок станет не только практическим шагом к повышению эффективности сети общественного транспорта, но и сыграет важную роль в обучении следующего поколения устойчивым и здоровым транспортным привычкам. Это инвестиции в благополучие как нынешнего, так и будущих поколений, создающие основу для более здорового, активного и экологически чистого образа жизни.