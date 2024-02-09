Нарвская компания заработала в Аргентине миллионы на американских авиапассажирах
Совладельцы компании RhomTrip, Матиас Альварес Капитен – в центре. Фото: Личный архив
В Нарве зарегистрирована компания, обеспечивающая трансферы из аэропортов по всему миру. У нее сотни бизнес-клиентов из США и Канады, а ее сотрудники организовывали транспорт из аэропортов на Олимпийских играх, чемпионатах мира по футболу и по регби. Выручка за последние два года превысила два миллиона евро.
Компания RhomTrip не имеет, конечно же, никакого отношения к маленькому Нарвскому аэропорту, но с Нарвой все же связана. Ее сооснователь, аргентинец Матиас Альварес Капитен, переехал в Нарву вместе с женой Еленой после того, как в Великобритании случился Брекзит. Оказалось, что удобнее всего вести дела фирмы именно отсюда. В Эстонии родились и двое их сыновей – один в Таллинне, другой – в Нарве.
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