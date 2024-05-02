    Тоомас Кихо: могут ли Нымме или Ласнамяэ отделиться от Таллинна?

    «Не может ли в обозримом будущем какой-то городской район стать отдельным самоуправлением? Нымме? Ласнамяэ?» – пишет главред журнала.

    Горуправа Таллинна неизбежно должна думать о всей стране, пишет главный редактор журнала Akadeemia Тоомас Кихо в ответ на опрос лидеров общественного мнения от Äripäev.

    Хотя все местные самоуправления в идеале равны в глазах закона и люди должны иметь равный доступ к муниципальным услугам по всей стране, приходится признать, что по отношению к Таллинну, как к столице, у всех граждан Эстонской Республики есть оправданные ожидания. Положение столицы обязывает.

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