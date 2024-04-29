Рост зарплат в странах Балтии обнуляется из-за растущих расходов, самая дорогая продуктовая корзина – в Таллинне

У рижских семей остается меньше всего денег после оплаты продуктов питания, коммунальных услуг и транспорта. Фото: Shutterstock

Институт финансов Swedbank проанализировал расходы на проживание семей в столицах стран Балтии и выяснил, что за последние три года нетто-зарплата больше всего выросла в Вильнюсе, при этом самая высокая средняя нетто-зарплата по-прежнему остается в Таллинне – 1708 евро. Несмотря на то, что семьи в Эстонии получают на руки наибольшую сумму, Таллинн также является самым дорогим для жизни городом по сравнению с Ригой и Вильнюсом.

В исследовании сравниваются доходы и три основных вида расходов среднего домохозяйства в Таллинне, Риге и Вильнюсе. Объектом исследования была семья, проживающая в квартире площадью 70 кв. м в нереновированном многоквартирном доме в столице, с двумя несовершеннолетними детьми, и в которой оба родителя получают среднюю зарплату в столице.

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