Рост зарплат в странах Балтии обнуляется из-за растущих расходов, самая дорогая продуктовая корзина – в Таллинне
У рижских семей остается меньше всего денег после оплаты продуктов питания, коммунальных услуг и транспорта. Фото: Shutterstock
Институт финансов Swedbank проанализировал расходы на проживание семей в столицах стран Балтии и выяснил, что за последние три года нетто-зарплата больше всего выросла в Вильнюсе, при этом самая высокая средняя нетто-зарплата по-прежнему остается в Таллинне – 1708 евро. Несмотря на то, что семьи в Эстонии получают на руки наибольшую сумму, Таллинн также является самым дорогим для жизни городом по сравнению с Ригой и Вильнюсом.
В исследовании сравниваются доходы и три основных вида расходов среднего домохозяйства в Таллинне, Риге и Вильнюсе. Объектом исследования была семья, проживающая в квартире площадью 70 кв. м в нереновированном многоквартирном доме в столице, с двумя несовершеннолетними детьми, и в которой оба родителя получают среднюю зарплату в столице.
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Нет ничего необычного в том, чтобы составить для чиновников текст законопроекта – чиновникам надо помогать, сказал в интервью Äripäev президент Bolt Евгений Кабанов, который занимается лоббированием интересов компании перед эстонскими и европейскими властями.
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