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dv.ee

20 мая 2024 в 8:33









ЕС выделит 241 млн евро на поддержку связанных с Эстонией оборонных проектов

Канцлер Министерства обороны Кусти Сальм. Фото: Liis Treimann

Девять международных проектов с участием Эстонии получили финансирование ЕС в рамках конкурса научно-исследовательских проектов в сфере обороны.

В проектах, победивших на европейском конкурсе, участвуют 11 эстонских партнеров: Wayren, Cafa Tech, Cybernetica, CR14, Rantelon, SkudoTech, Kappazeta, Krattworks, DefsecIntel, Sorainen и Marduk Technologies.

В число победителей конкурса Европейского оборонного фонда вошли 54 проекта, их общая стоимость составляет 1,031 миллиарда евро. Эстонские компании участвуют в десяти международных проектах, которые Евросоюз поддержит суммой в 241 млн евро.

По словам канцлера Министерства обороны Кусти Сальма, результаты конкурса показали, что оборонная промышленность Эстонии более конкурентоспособна, чем в среднем по Европе. Он добавил, что привлеченное финансирование способствует дальнейшему развитию важных для Эстонии навыков и увеличивает экспортный потенциал оборонной промышленности.

В связи с этим минобороны также решило поддержать некоторые из победивших на конкурсе проектов. Так, четыре проекта получат софинансирование в размере 600 000 евро. К ним добавится пятый проект AIDA, который получит от государства дополнительную финансовую поддержку.

Целью проекта AIDA (Artificial Intelligence Deployable Agent) является разработка единой европейской структуры для создания инструментов следующего поколения на основе киберагентов для автономного и полуавтономного выполнения действий в цепочке управления киберинцидентами.

Европейский Союз инвестирует около 8 миллиардов евро в оборонные исследования и разработки в 2021-2027 годах через Европейский оборонный фонд (European Defence Fund , EDF). Программа поможет уменьшить фрагментацию систем вооружения в Европейском Союзе и способствует повышению европейской конкурентоспособности и сотрудничества в области оборонных исследований и разработок.

Подробнее о проектах, которые софинансирует Министерство обороны:

Возглавляемый Эстонией проект Artificial Intelligence Deployable Agent (AIDA) – будет создан инструмент на основе киберагентов нового поколения для выполнения автономных и полуавтономных операций в цепочке управления киберинцидентами. Проект возглавляет фонд CR14 из Эстонии, в нем также участвует Sorainen. В проекте также принимают участие Австрия, Франция, Словакия, Бельгия, Румыния, Норвегия, Италия, Люксембург, Чехия, Испания, Португалия, Финляндия, Греция и Польша.

GNSS-free navigation (BADB) – новый подход к навигации без GNSS, отвечающий растущей потребности в доступных и легких вариантах без GNSS. С эстонской стороны проект возглавляет Krattworks с участием Kappazeta.

European Cyber Situational Awareness Platform (ECYSAP EYE) – проект улучшает европейскую киберситуационную осведомленность за счет создания новой платформы. От Эстонии в проекте участвует Cybernetica AS.

European Counter Unmanned Aerial Systems (E-CUAS) – проект занимается развитием технологических решений для европейских беспилотных авиационных систем. Эстонию в проекте представляет компания Marduk Technologies.

Main Armoured Tank of Europe (MARTE) – исследует и разрабатывает новую танковую командную платформу, отвечающую текущим и будущим угрозам и потребностям. От Эстонии в проекте участвуют Cafa Tech OÜ, Rantelon и Wayren.