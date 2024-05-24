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Тоомас Колламаа

24 мая 2024 в 13:44









Может ли что-нибудь остановить «медное ралли»?

Медь и золото бьют рекорды. Фото иллюстративное. Фото: Shutterstock

Цена на медь поднялась до беспрецедентного уровня, и сложно даже предположить, где может быть пик, пишет член правления Kuusakoski Тоомас Колламаа.

Цена на медь взлетела до рекордного за все времена уровня, причем многомесячное ралли не собирается останавливаться. Этот процесс давно предсказывали банки, добывающие компании и инвестиционные фонды. Предложение критически сократилось, производство металлургических заводов ограничено, а спрос со стороны быстрорастущих секторов – электромобилей, возобновляемых источников энергии, искусственного интеллекта – исключительно высок. В результате цена на медь поднялась до беспрецедентного уровня, и сложно даже предположить, где может быть пик.